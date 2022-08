Apple lançou a beta 6 do iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 e macOS 13

A Apple está com pressa para afinar o máximo possível os seus sistemas operativos. Uma semana depois do lançamento da beta 5 eis que a empresa de Cupertino lança a beta 6. Claro, é escusado dizer que nos aproximamos rapidamente do dia de lançamento oficial e ainda haverá muita coisa por testar.

Como vimos na versão beta anterior, a Apple já libertou mais funcionalidades, entre elas a percentagem de bateria no ícone no ecrã principal, funcionalidades para as capturas de ecrã e ainda uma área de mais informação dedicada às versões de firmware dos AirPods. Mas vem aí mais!

iOS 16 beta 6... está na rua para os programadores

Cada novo iOS 16 beta inclui normalmente uma série de alterações, correções de bugs, e mesmo novas funcionalidades. A Apple mantém-se atenta ao feedback que recebe dos utilizadores que estão a fazer os testes nos mais diversos sistemas operativos. Aliás, para ajustar somente estes cenários, a empresa até obrigou alguns sites que disponibilizavam os perfis para instalação da versão beta a desligar esse conteúdos.

Uma novidade é esta alteração de ciclo no lançamento das versões beta. Sendo assim, a versão pública também deverá estar por horas.

Nota-se claramente um acelerar para a apresentação não deslizar para outubro, como alguns rumores deram conta.

A par do iOS 16 beta 6, também estão disponíveis o iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 e macOS 13. Vamos instalar estas versões e testar para vermos o que há de novo.