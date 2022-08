Como parar a procura de atualizações do Discord no arranque do Windows

O Discord para desktop verifica se há atualizações e abre no arranque do Windows, o que pode ser aborrecido para os utilizadores. Isto acontece porque a aplicação adiciona um processo de atualização à pasta de arranque durante a instalação, e as suas definições são configuradas para iniciar a aplicação quando o Windows inicia.

Portanto, veja aqui como parar a procura de atualizações do Discord e recuperar o seu tempo de arranque.

Como parar a abertura do Discord no arranque do Windows

Siga os passos abaixo para evitar que a aplicação de conversas de voz abra quando inicia o Windows:

1. Abra a aplicação no seu computador.

2. No canto inferior esquerdo, vá às Definições, como apresentado abaixo.

3. Em "Config. do Windows", desative a opção "Abrir o Discord".

Os passos acima referidos impedirão a abertura da aplicação no arranque; no entanto, se o seu processo de atualização for permitido no Gestor de Tarefas, poderá ainda procurar atualizações. Por conseguinte, é imperativo desativá-lo também.

Impeça o Discord de procurar atualizações no arranque

Siga os passos abaixo para impedir o Discord de procurar atualizações no arranque do Windows:

1. Clique com o botão direito do rato na barra de tarefas e selecione "Gestor de Tarefas".

2. Vá para o separador "Arranque".

3. Localize o processo de "Update" tendo o logotipo oficial do Discord ou o ícone apresentado na imagem abaixo.

4. Clique com o botão direito do rato e selecione "Desativar".

Seguir os passos acima indicados evitará que a aplicação de conversas de voz inicie ao arrancar e procure atualizações. No entanto, certifique-se de que desativa o processo de atualização relacionado com o Discord, e não qualquer outro processo. Poderá ter mais problemas se parar o processo de atualização relacionado com o Windows.

Desative processos desnecessários no arranque

Tal como o Update do Discord, também pode desativar muitos outros processos para acelerar o arranque do Windows. Todos eles podem ser desativados sem afetar o seu PC de forma negativa.

