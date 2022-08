Chegou o Android 13, mas ainda só pode ser usado nos Pixel da Google

O Android 13 estava prometido pela Google para muito breve. Esta nova versão do sistema dedicada aos smartphones estava a ser desenvolvida a um ritmo elevado, mas com previsões para chegar mais tarde.

Agora, e sem qualquer pré-aviso, a Google resolveu trazer um presente. O Android 13 é oficial, mas ainda dedicado apenas a alguns smartphones, para já apenas da linha Pixel, como é normal acontecer com este sistema da gigante das pesquisas.

Desde a I/O deste ano que a Google estava a desenvolver o Android 13 a um ritmo elevado. As versões beta deste sistema foram surgindo, sempre com novidades e melhorias que foram sendo reveladas.

Agora, e de forma muito discreta, a Google terminou os seus desenvolvimentos. A nova versão está pronta, podendo por isso ser instalada em alguns smartphones, numa lista ainda muito limitada. Por agora apensa alguns Piel podem instalar e usar esta versão.

A lista de novidade sé grande e tem sido revelada ao longo dos meses. Destacam-se os controlos de privacidade mais granulares, um novo seletor de fotos, áudio Bluetooth LE e muito mais. Aqueles que desejam ainda mais personalização, podem recorrer ao Material You da empresa para terem ícones personalizados.

Uma das atualizações mais interessante do Android 13 é o streaming de apps de mensagens. Esta transmitir as apps de mensagens para o Chromebook para que possa conversar com amigos entre sistemas. A Google disse que funciona com o Mensagens "e muitos de seus outros aplicativos de mensagens favoritos".

Há muitos pequenos mudanças que fazem o Android 13 estar atualizado, como uma barra de progressão animada na caixa de reprodução no ecrã de bloqueio, bem como um atalho do scanner de código QR. Muitas outras melhorias estão a chegar chegando à versão L do Android, projetada para tornar a navegação em dispositivos com ecrãs maiores mais intuitiva.

Assim, e se tiver um dos Pixel mais recentes, pode instalar já o Android 13. Os restantes smartphones que usam o sistema da Google devem esperar mais algum tempo para que as marcas disponibilizem esta versão de forma global para os seus equipamentos.