iOS 16 beta 5 adiciona opção “Copiar e Apagar” para partilhar capturas de ecrã

São pequenos ajustes, são inclusões subtis, mas o iOS 16 beta tem acrescentado funcionalidades que dão muito jeito ao utilizador do iPhone. Nesta versão beta 5, além de voltar a percentagem para o ícone de bateria no ecrã principal, a Apple trouxe também uma melhoria nas opções relacionadas com a partilha das capturas de ecrã.

Ontem, os vários sistemas operativos da empresa de Cupertino receberam mais uma versão beta, a quinta, rumo à versão final e há várias melhorias.

iOS 16 traz novidades nas Capturas de ecrã

Conforme referimos na apresentação do iOS 16 beta 5, a Apple voltou a trazer para o ícone de bateria, da barra de status, a percentagem de carga. Além disso, incluiu também outras novidades, como, por exemplo, a nova opção útil para “Copiar e Apagar” essa captura de ecrã.

Para ter acesso a esta opção, o utilizador, após ter capturado uma imagem, deve carregar no botão OK, no canto superior esquerdo. Nessa altura, a ferramenta de captura abre-lhe um menu de opções.

Conforme podemos ver no que está agora em vigor com o iOS 15.6 atual, logo ao lado, o iOS 16 beta 5, há mais opções.

Este menu de opções rápidas apenas contemplava Guardar em Fotografia, Guardar em Ficheiro e Apagar captura de ecrã. Há agora também a opção Guardar em nota rápida.

Este novo recurso “Copiar e Apagar” facilitará tirar uma captura de ecrã e salvá-la rapidamente na área de transferência. Pode colar a imagem onde precisar, como num e-mail ou na app Mensagens. Esta novidade também deve ajudar a evitar que a sua biblioteca de fotos fique cheia de capturas de ecrã aleatórias e desnecessárias.

A par destas novidades, outras estão a ser detetadas e iremos escrutinar o que esta nova versão nos trouxe. Apesar do foco ser o iOS, não podemos esquecer que também estão a surgir coisas novas nos restantes sistemas operativos.