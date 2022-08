Apple lançou a beta 5 do iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 e macOS 13

Aproximámo-nos a passos largos do lançamento da versão final dos sistemas operativos da Apple. As novidades prometidas no WWDC 2022 continuam a ser incluídas nas versões beta e hoje, na beta 5, teremos mais incrementos nos vários dispositivos que estão a receber esta nova versão.

Assim, se tem um iPhone, Apple Watch, iPad, Apple TV ou Mac e está habilitado a receber esta beta, veja as novidades que chegaram agora.

Nova beta 5 nos sistemas operativos Apple

O iOS 16 beta 5 e o iPadOS 16 beta 5 estão agora a ser lançados aos programadores, duas semanas após a quarta beta ter sido lançada.

Este iOS 16 beta 5 traz uma série de alterações, incluindo atualizações ao ecrã de bloqueio, novas opções de papel de parede, e mais... O iOS 16 beta 5 vai continuar a aperfeiçoar estas novas funcionalidades...

A cada nova beta do iOS 16, a empresa de Cupertino inclui normalmente uma série de alterações, correções de bugs, e mesmo novas funcionalidades. A Apple mantém a sua atenção também ao feedback que recebe dos utilizadores que testam o iOS 16 beta. Há sempre comportamentos diferentes de equipamentos para equipamento e de utilizador para utilizador.

Conforme podemos ver no site dedicado aos programadores, o número da compilação desta beta 5 é 20A5339d.

Como vimos na beta 4, a Apple trouxe alterações na app Mensagens, no âmbito da edição das mensagens enviadas. Teve a ver com algumas queixas relacionadas com abusos.

Há novos wallpapers para a app CarPlay, suporte para Live Actions API, novas funcionalidades para Continuity Camera (Câmara de Continuidade), e muito mais.

O que há de novo no iOS 16 beta 5?

Nesta versão, uma das primeiras novidades é a inclusão da percentagem da bateria no ecrã inicial, no ícone no canto superior direito (finalmente)!

Esta era uma funcionalidades mais solicitadas pelos utilizadores desde o tempo do iPhone X.

Também há novidades, que vamos explorar, na beta 5 do iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 e macOS 13.