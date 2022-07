O beta 4 do iOS e restantes sistemas operativos chegou e inclui algumas atualizações notáveis ​​para novos recursos na app Mensagens. O iOS 16 apresenta a capacidade de editar e cancelar o envio de iMessages pela primeira vez – mas com certas limitações. O iOS 16 beta 4 aperta ainda mais estas limitações.

Até setembro, data do lançamento da versão final, vamos ter várias versões beta que vão acrescentar, afinar e moldar o que a Apple prometeu no WWDC 2022.

O que há de novo no iOS 16 beta 4?

Passo a passo, de beta em beta, o iOS e os restantes SOs da empresa de Cupertino vão acrescentando o que foi apresentado no evento WWDC do passado mês de junho. Como tal, hoje a Apple lançou a beta 4 do iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16.

Focando para já no iOS, é de salientar que as alterações no sistema de mensagens da app Mensagens provavelmente ocorrem em resposta a preocupações sobre a capacidade de editar e cancelar o envio de mensagens. A Apple não abordou diretamente este tópico, mas estas mudanças são claramente direcionadas a tais preocupações.

No iOS 16 beta 4, agora o utilizador só pode editar uma mensagem cinco vezes diferentes. Além disso, cada uma das edições é registada e visível para o remetente e o destinatário da mensagem "iMessage". Isso significa que a pessoa com quem está a trocar mensagens poderá ver todas as edições que fez. Uma vez que atingiu o limite de cinco edições, a opção “editar” desaparecerá do menu de pressão longa.

Além disso, o iOS 16 beta 4 também reduz o tempo necessário para cancelar o envio de um iMessage. Nas versões anteriores do iOS 16, o utilizador tinha 15 minutos para cancelar o envio de uma mensagem. Com a atualização de hoje, este prazo foi reduzido significativamente para dois minutos. Contudo, ainda tem 15 minutos para editar uma mensagem.

Estas e outras novidades estarão em escrutínio de agora em diante. Além disso, mostraremos mais novidades nos restantes sistemas operativos.