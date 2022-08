The Dragoness: Command of the Flame, um RPG de dragões

Em desenvolvimento pelos estúdios polacos Crazy Goat Games, encontra-se The Dragoness: Command of the Flame.

Trata-se de um RPG de fantasia no qual os dragões têm um papel central. Venham conhecer.

The Dragoness: Command of the Flame, em desenvolvimento pelos estúdios polacos Crazy Goat Games, encontra-se a pouco menos de um mês para o seu lançamento, previsto para 1 de Setembro deste ano.

Trata-se de um RPG com elementos roguelite, que envolve uma história fantástica sobre um Reino onde os Dragões são atores principais.

A história de The Dragoness: Command of the Flame conta-nos como o Reino da Península de Drairthir se tem mantido em paz e prosperidade ao longo dos anos, graças à proteção de duas casas de Dragões: Regal Dragons e Va Dragons.

Enquanto os Regal Dragons se dedicam mais ás lides caseiras do Governo e gestão do Reino, os Va Dragons ocupam-se da árdua tarefa de manter a segurança nas fronteiras, eliminando quaisquer tipos de ameaças exteriores.

No entanto, com o passar dos anos, algo começou a mudar e os membros da casa Va Dragons começaram a ganhar um novo sentimento em relação aos Regals: ciúme.

Após a descoberta dum pergaminho antigo de Magia Negra, os Va Dragons ficaram corrompidos e a Aliança perdeu-se. Tornaram-se nos Shai-Vai Dragons, e tornaram-se em guerreiros brutais e implacáveis, com o objetivo de destruir os Regal Dragons.

Dessa forma, nasceu uma terrível guerra civil que culminou com um combate final na capital, a cidade de Voven-sal, no qual a rainha dos Regal Dragons (Dragoness) conseguiu emergir vitoriosa.

No entanto, ao ver a capital em ruínas e perceber que todas as regiões de Drairthir se encontram mergulhadas em sentimentos de rebelião, a rainha dos Regal, ordenou a retirada às suas forças restantes e acabaram por fundar uma nova capital longe do caos, em Níwenborh.

Em The Dragoness: Command of the Flame, o jogador é um emissário enviado por um Império vizinho, o Elvish Empire, e tornamo-nos no Comandante escolhido pela Dragoness para reunir e liderar os seus exércitos leais na tentativa de restaurar a ordem nas terras devastadas pelo caos e rebelião.

No decorrer das missões podemos recrutar para o nosso exército, poderosas bestas e outros seres fantásticos, cada qual com as suas capacidades, habilidades e armas especificas.

O jogo, consiste numa sucessão de 16 missões principais, tendo ainda, inúmeros desafios adicionais pelo caminho!

No decorrer das missões, o jogador vai adquirindo uma vasta quantidade de recursos e loot que lhe permitirá melhorar a forma como enfrentará os inimigos futuros, cada vez mais perigosos que os anteriores. Além das armas e armaduras, o jogador terá ao seu dispor um vasto leque de feitiços para aplicar nos seus inimigos.

O combate de Dragoness: Command of the Flame decorre por turnos e, segundo os Crazy Goat Games, será bastante exigente. Dessa forma, os jogadores terão de pensar em cada combate de forma mais tática e estratégica.

The Dragoness: Command of the Flame será lançado a 1 de Setembro para PC.