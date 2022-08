E-Bikes NIUBILITY B14 ou NIUBILITY B20? Qual a que melhor se adapta às suas exigências?

Mais fáceis e ecológicas, são assim as viagens de quem já deixa o carro na garagem e sai de bicicleta elétrica para trabalhar, para ir para a escola, para fazer compras ou simplesmente para um passeio em família.

Uma bicicleta comum já seria uma excelente opção, mas para o dia-a-dia, a ajuda de um motor elétrico só facilita no momento de circular pelas estradas cheias de subidas. Hoje trazemos sugestões de e-bikes dobráveis.

NIUBILITY B14

A NIUBILITY B14 é uma bicicleta com motor de 400W que pode atingir uma velocidade máxima de 25 km/h com ajuda do motor. No entanto, tem também pedais, podendo ser utilizada como uma simples bicicleta.

Com a ajuda do motor é capaz ainda de subir inclinações de até 30 graus. Numa combinação entre motor e pedal, a bateria pode ir até aos 80 quilómetros de autonomia. As rodas são de 14" e adaptam-se facilmente a diferentes pisos, mesmo em terra.

A bicicleta pesa 26,5 kg e pode suportar até 120 kg.

A E-Bike NIUBILITY B14 está atualmente em promoção, disponível por 629,99€ utilizando o código de desconto DASWM6. Receberá ainda de oferta uma luz traseira. O envio é gratuito, feito a partir da Europa e com entrega rápida.

NIUBILITY B20

A Niubility B20 apresenta-se como uma bicicleta de montanha que, na verdade, é híbrida. Ou seja, pode ser movida através do bom e velho pedal, mas também tem uma bateria elétrica que ajuda nos terrenos mais difíceis.

A bateria é de 10,4Ah e tem 36V, demorando a carregar na totalidade cerca de 5 horas. O motor tem uma potência de 350W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 25 km/h e tem autonomia para 40 a 50 km.

Para condução, o utilizador terá à sua disposição o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 6 velocidades Shimano. Existe um painel frontal na bicicleta.

A bicicleta tem roda de 20" e largura de 5 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 120 kg. De notar que a bicicleta é dobrável, pesa apenas 21 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IP54. A E-Bike NIUBILITY B20 está disponível por 569,99€ utilizando o código de desconto F7WQ68. O envio é gratuito, feito a partir da Europa e com entrega rápida.

