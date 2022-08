iOS 16 beta 5: Atualizações dos AirPods vão ser mais simples e vão dizer as novidades

Ao longo dos anos, a Apple desenvolveu várias atualizações do firmware dos AirPods. Contudo, o processo sempre foi um pouco misterioso, sem grande informação. Com o lançamento desta semana do iOS 16 beta 5, a empresa americana fez uma pequena alteração à aplicação Definições que poderá significar um hipotético avanço no que toca à informação de detalhes relacionados com as tais atualizações de firmware dos seus auscultadores.

Este pode ser um passo importante para o utilizador perceber quando tem os auscultadores desatualizados.

iOS 16 traz mais informação sobre atualizações de dispositivos Apple

Ao longo dos anos, fomos dando conta das atualizações do firmware e salvo raríssimas vezes, a informação focava-se apenas na versão. Nada mais era comunicado pela Apple. Nesse sentido, a sugestão era sempre a mesma: abrir as Definições, ir à aplicação Definições, clicar em Geral, depois em Informações e selecionar os AirPods‌‌‌‌‌. Aí era somente perceber o número em frente à "Versão do firmware".

Depois disto, bom, era esperar, pois não havia uma ação que pudesse desencadear a atualização.

Contudo, como visto pela primeira vez por um utilizador no Reddit, agora já será possível dar um passo adiante e tocar na própria versão do firmware. Ao tocar na versão do firmware, o utilizador verá qual versão de software que os seus AirPods executam, bem como a versão atual do firmware do seu AirPods Case.

Agora, esta informação, como podemos ver na primeira imagem, poderá ser encontrada logo a partir da app Definições, sem ter de ir a Bluetooth ou pelo caminho das informações em Geral.

O ponto interessante é mesmo abaixo dessas informações. Pois há também uma nova explicação: "Firmware details available at support.apple.com" com link para a suposta página que trará a tal informação.

Para já esse link não vai ter a lugar que tenha informação sobre o que interessa. Mas pelo menos sabe-se que a Apple está a trabalhar nesse sentido.

Portanto, esta novidade do iOS 16 beta 5 poderá significar que, quando a Apple lançar uma nova atualização de firmware para os AirPods no futuro, o utilizador conseguirá seguir esse link e ter acesso às notas de lançamento. Dentro da especulação que esta novidade levante, então a funcionalidade poderá estender-se também aos AirTags e eventualmente a outros acessórios, como a bateria MagSafe.