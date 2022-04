Apple lança novo firmware para a bateria MagSafe

A Apple lançou em julho do ano passado uma bateria externa para o iPhone 12, e seguintes, que faz uso do MagSafe. Esta bateria facilita o carregamento em viagem e o alinhamento perfeito dos ímanes mantém-a fixa aos iPhones suportados, permitindo carregamentos wireless. Agora, este dispositivo recebeu uma atualização de firmware.

Esta atualização da bateria MagSafe é compatível com os modelos iPhone 12 e iPhone 13.

Apple atualiza firmware da bateria MagSafe

O firmware atualizado estará já disponível para todos os utilizadores proprietários da ‌bateria MagSafe. Estes deverão ver um número de versão 2.7.b.0 na aplicação Definições após a instalação do firmware.

As atualizações do software são feitas silenciosamente via OTA e a Apple não fornece notas de versão, portanto, não sabemos quais recursos ou correções de bugs podem ser incluídos no software.

Não há um método claro para atualizar o firmware da "MagSafe Battery", mas este dispositivo tem de estar ligado a um iPhone para que a atualização seja iniciada.

Como verificar a versão de firmware da bateria MagSafe?

Tal como acontece com a maioria dos dispositivos e acessórios da Apple, a bateria MagSafe, projetada para os modelos iPhone 12 e 13, pode ter o seu software atualizado via OTA, o que permite que a Apple introduza melhorias de desempenho mesmo após o lançamento do produto.

Para verificar a versão do firmware do seu ‌MagSafe Battery Pack‌ faça o seguinte:

1 - Ligue a bateria ‌‌MagSafe a um ‌iPhone compatível; 2 - Abra a aplicação Definições; 3 - Clique em Geral; 4 - Selecione Informações e depois procure a opção Bateria externa MagSafe; 5 - Agora verifique a informação na Versão do firmware.

A Apple atualizou pela última vez o firmware ‌MagSafe Battery Pack‌ em dezembro, e o firmware anterior é 2.5.b.0.