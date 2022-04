Oclean X Pro Elite e Oclean W10 – a melhor tecnologia para cuidar dos seus dentes

As escovas de dentes tradicionais são essenciais para manter uma boa higiene dentária. No entanto, as escovas de dentes elétricas, além de maior durabilidade, ainda garantem uma limpeza mais eficaz. É nesse sentido que por diversas vezes aqui vamos mostrando o que a tecnologia nos tem para oferecer.

A Oclean X Pro Elite é uma proposta da marca para a escovagem de dentes que, aliada a um irrigador oral, o Oclean W10, irá garantir uma limpeza profunda, promovendo a saúde da sua boca.

Oclean X Pro Elite - Uma escovagem de dentes eficiente e silenciosa

A Oclean X Pro Elite é mais do que uma escova de dentes elétrica e oferece informações únicas ao utilizador. No seu ecrã a cores, por exemplo, apresenta a informação do nível de bateria, o tempo de escovagem e até apresenta uma pequena imagem que indica quais as partes dos dentes que ainda não está lavada convenientemente.

Este produto é bastante silencioso. Segundo indicação da marca, tem tecnologia de redução de ruído, emitindo apenas 45 db.

O motor integrado é capaz de fazer 42000rpm, permitindo ao utilizador um ajuste de mais de 32 níveis de intensidade de vibração na escovagem. Entre os modos de limpeza, destacam-se as funções de limpeza, branqueamento e massagem.

A escova de dentes liga-se a uma aplicação móvel, disponível para Android e iOS, sendo possível ajustar os parâmetros de escovagem adaptados às necessidades de cada pessoa. Para tal ligação, vem com Bluetooth 4.2 integrado.

A bateria é de 800 mAh e, segundo indicação da marca, pode proporcionar uma autonomia para 35 dias, numa utilização referida como "normal". O carregamento é feito via USB num suporte magnético e deve durar cerca de 3,5 horas. Este produto é compatível com outros carregadores o que poderá ser uma vantagem, por exemplo, numa viagem podendo aproveitar o carregador sem fios do smartphone.

Esta escova tem, obviamente, certificação de resistência à água, IPX7. O carregador tem certificado IPX5. A Oclean X Pro Elite destaca-se ainda pelo novo modelo Ultimate Gray, com uma cor que nos remete para as rochas e é aprovada pela FDA.

A Oclean X Pro Elite está disponível por 66,50 € com a utilização do código de desconto OCELITE.

Oclean X Pro Elite

Oclean W10

O Oclean W10 é um irrigador oral para limpar os dentes com recurso a jatos de água, tal como quando vamos ao dentista fazer uma limpeza.

É evidente que a eficácia entre ambos não será comparável, contudo, poderá ser uma excelente opção para o dia a dia. Além disso, este produto é portátil podendo mesmo ser utilizado em viagem sem qualquer constrangimento.

A Oclean W10 tem um reservatório de água, de 200 ml, e oferece cinco modos de limpeza: padrão, intensivo, pulsado, suave e manual. Além disso, tem quatro cabeças distintas que permitem ajustar a forma como o jato da água é feito.

Uma particularidade de design, além de ter certificado IPX7 também, é o facto de ter uma pega que garante não só mais segurança na utilização, mas que também permite pendurar o Oclean W10 em qualquer suporte. Está disponível em verde e rosa.

O irrigador Oclean W10 está disponível por um preço de 56,95 €.

Oclean W10