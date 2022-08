O Android 13 está mesmo a chegar e a OPPO está também prestes a mostrar o que desenvolveu em cima deste novo sistema. Esta sua personalização toma como base o que a Google preparou e alarga a lista de funcionalidades e de melhorias.

Este novo sistema da OPPO tem estado a ser desenvolvido e a marca agora revelou uma novidade muito importante. O ColorOS 13 será apresentado em breve e nessa altura será mostrado em toda a sua plenitude. Tudo vai acontecer já no proximo dia 18.

Desde que o Android 13 foi apresentado na I/O deste ano que a OPPO está presente nos seus testes e no seu desenvolvimento. Inicialmente focou-se na versão base da Google, mas depressa a marca evoluiu para a sua personalização, o ColorOS 13.

Esta vai comportar todas as novidades que a Google tem vindo a preparar ao longo dos últimos meses, mas quer deverá ir ainda mais longe. Terá toda a camada de extras que a OPPO preparou e que tornam esta versão única e diferente de todas as outras, de outros fabricantes.

