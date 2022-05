Com o Android 13 a ser desenvolvido a um ritmo elevado, espera-seque as novidades surjam de forma constante e sempre para melhorar este sistema. É assim que a Google tem funcionado ao longo dos anos, com um grande sucesso.

Também como é normal, surge na I/O a primeira versão realmente aberta ao público, fora dos smartphones da Google. Isso aconteceu agora, com a Beta 2 do Android 13, que foi finalmente aberta a muitos mais smartphones para testes.

Poucas novidades nesta nova versão

Como é normal, e até esperado, a Google revelou mais novidades sobre o Android 13 na I/O de 2022. Esta nova versão está a ser preparada há vários meses, com muitas novidades no campo da segurança e no design que é usado no Android.

Esta versão mais recente é muito limitada no campo das novidades, mas ainda assim tem mudanças importantes. Algo que traz é uma maturidade e amadurecimento das funcionalidades que a Google está a preparar para a versão final.

Android 13 em muitos mais smartphones

Com esta nova disponibilização, a Google deu mais um passo importante para o crescimento e desenvolvimento do Android 13. Novos equipamentos recebem agora a possibilidade de testar e avaliar o que foi desenvolvido nos últimos meses.

ASUS ZenFone 8

Nokia (a marca não revelou quais os smartphones)

OnePlus 10 Pro

Oppo Find N

Oppo Find X5 Pro

Realme GT 2 Pro

Sharp Aquos Sense6

Tecno Camon 19 Pro 5G

Vivo X80 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

ZTE Axon 40 Ultra

Falamos assim de marcas como a Asus, Nokia, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, Vivo, Xiaomi e ZTE. Estes smartphones foram escolhidos para alargar o acesso do Android 13 e assim detetar potenciais problemas para os utilizadores.

Google também abre testes aos tablets

Desta vez, e para além dos smartphones da Google e das marcas reveladas, o Android 13 vai também poder ser experimentado e avaliados em tablets. Temos o conhecido Lenovo P12 Pro, já usado no Android 12 L e o Mi Pad 5 da Xiaomi.

Lenovo P12 Pro

Xiaomi Mi Pad 5

Para testar esta nova versão, bastará aceder ao programa Beta do Android 13 e seguir os passos apresentados pela Google para cada uma das marcas.