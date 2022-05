A Google é uma das empresas que mais se reconhece como capaz de criar inovação e mudança. Não se limita a aplicar esta ideia em serviços na Internet, mas vai mais longe e aplica-a em hardware e na união destes elementos.

Durante o final da keynote de ontem, na I/O, voltou a mostrar como o consegue fazer de forma perfeita. Mostrou que quer quebrar as barreiras da língua e revelou algo completamente novo e revolucionário.

Google quer quebrar barreiras da língua

Ao longo dos anos, a Google tem evoluído muitos dos seus serviços. Ao ter acesso a cada vez mais capacidade de processamento, consegue melhorar a sua oferta e criar alternativas que muitos querem usar nas suas ferramentas de dia a dia.

A prova disso chegou com a nova proposta criada para quebrar todas as barreiras da língua e unir ainda mais as pessoas. O que foi revelado foram uns óculos de realidades aumentada e que permite aos utilizadores comunicar de forma perfeita.

Óculos revolucionários para o dia a dia

Como se pode ver no vídeo acima, estes óculos conseguem dar aos utilizadores a tradução capacidade de ter tradução instantânea. Mais do que ter esta capacidade, esta tradução será projetada nas lentes destes óculos de realidade aumentada.

Para além de traduzir uma conversa, estes herdeiros do Google Glass podem ser usados em outras situações. Podem ser usados para criar legendas durante um filme ou outros cenários similares no dia a dia e em situações reais.

Em breve devem ser conhecido mais detalhes

Infelizmente a Google não revelou muito mais sobre esta sua proposta única. Provavelmente estes óculos vão poder ter muitas mais funcionalidades e dar uma liberdade ainda maior aos utilizadores desta proposta.

A Google volta assim a inovar e a mostrar como os seus produtos se podem integrar para criar algo único. Esta proposta usa muito do que já existe, como a tradução em tempo real, unido-o com toda a novidade que criaram com os óculos que elevam o que os Google Glass já traziam.