Para trazer ainda mais segurança ao Android, a Google abraçou o RCS há alguns anos. Pegou neste protocolo e elevou-o a um novo estatuto, tornando-o o padrão para a indústria e desenvolve-o de forma constante.

Durante o primeiro dia da I/O, a Google voltou a mostrar como o vai tornar mais seguro e lançou um novo desafio. Pede à Apple que o adote e que assim o torne verdadeiramente universal nos sistemas operativos móveis.

Ainda mais segurança no RCS do Android

A aposta da Google na segurança do Android pode ser vista em várias áreas. Isso pode ser visto no RCS, o serviço de mensagens que a gigante das pesquisas tem alavancado. Este quer ser ainda mais seguro e por isso revelou agora que vai tornar cifradas as mensagens de início ao final.

Não foram revelados pormenores, mas a Google garante que em breve o RCS será ainda mais seguro. Isso será certamente visto com a cifra de mensagens e com a comunicação segura entre os diferentes participantes nestas mensagens.

Google quer que Apple também o use

A Google não perdeu tempo e aproveitou o palco da I/O para desafiar a Apple de forma indireta. Revelaram que este protocolo de comunicação seguro deverá ser adotado por todos os sistemas operativos móveis.

Esperamos que todos os sistemas operativos móveis recebam a mensagem e atualizem para o RCS. Desta forma, as suas mensagens são privadas, não importa qual o dispositivo que você esteja a usar.

Resta saber como a Apple irá reagir a este (novo) desafio lançado pela Apple. Até agora estes desafios têm sido ignorados e o foco tem sido a sua proposta, sem interligar com o que a indústria oferece nas várias áreas.

Cada vez mais utilizadores nestas mensagens

Com 500 milhões de utilizadores mensais, o RCS mostra como está já evoluído e como deverá manter-se no topo das preferências dos utilizadores. A Google quer que este cresça ainda mais, com o suporte de marcas de smartphones, operadores e outros elementos deste ecossistema.

Está assim aberta a porta a ainda mais segurança para as mensagens do Android, que com o RCS deverá ser um adrão. A Apple tem aqui uma possibilidade de dar também mais segurança aos seus utilizadores, uma das bandeiras da marca ao longo dos anos.