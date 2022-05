ESET participa em exercício Locked Shields da NATO! Saiba o que é…

A ESET participou em esforços para reforçar a ciber-resiliência com o exercício Locked Shields. O Locked Shields é o maior exercício internacional de ciber-defesa baseado em cenários realistas, e visa reforçar a defesa digital coletiva dos países membros da NATO.

A cibersegurança é hoje uma área amplamente debatida e em constante análise. A maioria das empresas têm melhorado vários procedimentos e há muitos "exercícios de campo".

Os produtos da ESET tiveram uma elevada eficiência na deteção de incidentes

Vinte e nove dos peritos de segurança da ESET participaram no exercício, contribuindo para os esforços da equipa constituída pelas nações da Eslováquia - o país onde a ESET está sediada - e a República Checa.

Os produtos da ESET tiveram uma elevada eficiência na deteção de incidentes e permitiram responder proativamente a ameaças emergentes num curto período de tempo.

O maior exercício internacional de ciberdefesa ao vivo, teve lugar em Tallinn, na Estónia. Desde 2010, o Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence (CCDCOE) da NATO tem vindo a organizar este evento anual, pondo à prova a “ciber-capacidade” dos países membros da NATO. Este exercício levou mais de seis meses a preparar-se para garantir o seu sucesso.

O objetivo é reforçar a defesa digital coletiva em toda a Aliança e testar as capacidades dos Aliados. Os participantes tiveram uma oportunidade única de provar a sua capacidade de proteger os sistemas informáticos nacionais civis e militares, e as infraestruturas críticas.

O exercício Locked Shields 2022 submeteu cerca de 5.500 sistemas virtualizados a mais de 8.000 ataques. No entanto, o exercício não é tão significativo na sua dimensão como na sua complexidade. As equipas envolvidas tiveram não só de provar a sua capacidade de proteger as infraestruturas críticas confiadas a um país imaginário, mas também a sua eficácia em relatar detalhes sobre a situação no campo de batalha digital, executar decisões estratégicas e resolver os desafios forenses, legais e de operações de informação.

Pela primeira vez, em 2022, o exercício técnico incluiu também a simulação da gestão de reservas e sistemas de mensagens financeiras de um banco central. O foco principal do exercício foi as interdependências dos sistemas informáticos internacionais.

Este ano, mais de 2000 participantes de 32 nações estiveram envolvidos. Vinte e quatro eram nações membros da NATO, incluindo a República Eslovaca, que participou no exercício todos os anos e a que se juntaram em 2022 peritos em cibersegurança da República Checa. Uma vez que houve interesse de muitas nações, várias nações uniram forças para criar equipas conjuntas como as eslovaco-checas, lituano-polacas e as estónio-georgianas.

Segundo o Diretor do Centro de Ciber-Defesa da República Eslovaca...

Mais uma vez, a equipa da ESET demonstrou os seus conhecimentos técnicos no Locked Shields 2022 e ajudou a equipa azul eslovaco-checa a alcançar uma classificação muito boa. Os produtos da ESET tiveram uma elevada eficiência na deteção de incidentes e permitiram-nos responder proactivamente a ameaças emergentes num curto período de tempo. Agradecemos a todos os envolvidos pela sua participação e elevado nível de profissionalismo

A necessidade de segurança digital e de escudos de bloqueio é cada vez mais evidente, dados os acontecimentos atuais como a invasão na Ucrânia e a pandemia da COVID-19.

À medida que a comunidade global se torna cada vez mais dependente da tecnologia, os atores maliciosos estão a aumentar os seus esforços para atacar tanto o setor público como o privado. Em resposta, o exercício Locked Shields utiliza as mais recentes tecnologias para treinar as equipas nacionais dentro de um ambiente de exercício baseado em cenários realistas.