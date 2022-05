Universidade com 157 anos fecha portas devido… a Ransomware

Ultrapassou duas guerras mundiais, crises económicas gravíssimas, mas foi um ataque de Ransomware que obrigou uma universalidade centenária a fechar portas.

Lincoln College, uma pequena universidade norte-americana, foi fundada a 1865 e não resistiu às dificuldades vividas nos últimos anos provocadas pela pandemia e agravadas fortemente pelo ataque informático.

Lincoln College, uma universidade norte-americana, localizada numa zona rural do estado de Illinois, vê a sua história de longos 157 anos a chegar ao fim nesta sexta-feira.

A instituição ultrapassou períodos muito difíceis ao nível económico e social que foram transversais a todo o mundo, como as duas Guerras Mundiais, a Gripe Espanhola ou a Grande Depressão, mas não foi capaz de suportar um ataque informático de Ransomware, depois de dois anos de pandemia.

O ataque aconteceu em dezembro de 2021 e desde então que a Universidade deixou de ter controlo sobre o seu sistema informático, colocando em causa processos banais como o simples recrutamento.

Numa nota enviada à NBC News, a instituição refere que:

todos os sistemas necessários para recrutamento, retenção e angariação de fundos estiveram inoperacionais. Felizmente, nenhuma informação pessoal identificável foi exposta. Depois de restabelecidos em março de 2022, completamente, as projeções mostraram uma quebra acentuada de matrículas, o que iria exigir uma doação avultada ou parceria para suportar o Lincoln College além deste semestre

Não são conhecidos os valores necessários para ultrapassar esta situação depois do ataque de ransomware, uma vez que a universidade não partilhou qualquer informação relacionada. No entanto, como exemplo, o sistema escolar público de Baltimore, foi alvo de um ataque informático com a mesma natureza e foram necessários 10 milhões de dólares para recuperar os sistemas.

Nos Estados Unidos, pelo menos 14 universidades dos Estados Unidos da América terão já sofrido um ataque de Ransomware em 2022. As vulnerabilidades em termos de segurança cibernética são apontadas como uma das principais causas para estas instituições serem escolhidas como alvo de ataque por parte dos cibercriminosos.