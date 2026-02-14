Fortinet fecha 2025 com crescimento de dois dígitos

A Fortinet revelou os resultados financeiros referentes ao último trimestre de 2025 e ao desempenho global do ano, apresentando um crescimento sólido em praticamente todos os indicadores.

A tecnológica, reconhecida como uma das principais referências mundiais em cibersegurança, continua a apostar na convergência entre segurança e redes, reforçando a sua posição em áreas estratégicas como Unified SASE e SecOps.

No quarto trimestre de 2025, a empresa registou receitas totais de 1,91 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de 15% face ao mesmo período do ano anterior. As receitas de produto atingiram os 691 milhões de dólares, com uma subida de 20%.

A faturação trimestral fixou-se nos 2,37 mil milhões de dólares, um aumento de 18% em termos homólogos. Destaque ainda para novos máximos nas margens operacionais:

Margem operacional GAAP de 33%

Margem operacional não-GAAP de 37%

Outro dado relevante foi o crescimento de 40% na faturação do Unified SASE, sinal claro da forte procura por soluções integradas de segurança e acesso seguro à rede.

Resultados globais de 2025 da Fortinet confirmam tendência positiva

No acumulado do ano, a Fortinet registou receitas totais de 6,80 mil milhões de dólares, mais 14% do que em 2024. As receitas de produto ascenderam a 2,22 mil milhões de dólares, refletindo um crescimento de 16%.

A faturação anual aumentou 16%, atingindo os 7,75 mil milhões de dólares. Também aqui foram alcançados valores recorde nas margens operacionais:

Margem operacional GAAP de 31%

Margem operacional não-GAAP de 35%

A faturação combinada das áreas de Unified SASE e SecOps cresceu 24%, enquanto o fluxo de caixa livre atingiu 2,21 mil milhões de dólares.

A empresa destacou ainda que superou a chamada “Rule of 45” pelo sexto ano consecutivo, um indicador utilizado no setor tecnológico que combina crescimento de receitas e margem operacional, demonstrando solidez financeira e eficiência operacional.

Estratégia focada em SASE e liderança em firewalls

Em comunicado, Ken Xie, fundador, chairman e CEO da Fortinet, mostrou-se satisfeito com os resultados:

Estamos satisfeitos com o nosso forte desempenho no final do ano, nomeadamente pelo excelente quarto trimestre, impulsionado por uma procura generalizada em todo o nosso portfólio, o que elevou as receitas acima do limite superior das nossas previsões.

O responsável sublinhou ainda a aposta contínua nos mercados de Unified SASE e SecOps, áreas de elevado crescimento estratégico.

A Fortinet refere que mantém uma posição de liderança no mercado de firewalls, com 55% de quota, estando agora focada em alargar essa liderança ao segmento SASE. A solução FortiSASE, baseada no sistema operativo FortiOS, destaca-se pela facilidade de adoção, suporte a implementações soberanas e públicas, elevado desempenho e um custo total de propriedade competitivo face à concorrência.

Com estes resultados, a Fortinet reforça o seu posicionamento como um dos principais players globais na área da cibersegurança, mantendo uma trajetória de crescimento sustentado num setor cada vez mais crítico para organizações e governos

Em resumo...

As receitas totais foram 1,91 mil milhões de dólares, um aumento de 15% em relação ao ano anterior;

As receitas de produto foram 691 milhões de dólares, um aumento de 20% em relação ao ano anterior

A faturação foi de 2,37 mil milhões de dólares, 18% acima do registado no ano anterior

Recorde da Margem operacional GAAP de 33%

Recorde da Margem operacional não-GAAP de 37%

Faturação do Unified SASE com aumento de 40%

Destaques Resultados Globais de 2025