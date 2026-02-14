Passatempo Dia dos Namorados: temos um smartwatch Elegance para oferecer

O amor merece ser celebrado e, neste Dia dos Namorados, queremos tornar o momento ainda mais especial. Para assinalar a data mais romântica do ano, temos um smartwatch Elegance da iServices para oferecer. "Sorte no amor, azar no jogo"? Participe!

Desenhado para utilizadores que procuram funcionalidades essenciais num dispositivo com aparência sofisticada, o smartwatch Elegance aposta num design elegante, com caixa em liga metálica e bracelete em silicone.

O ecrã AMOLED de 1,7 polegadas oferece boa luminosidade e cores vivas, tornando a leitura confortável tanto em interiores como no exterior.

O modelo inclui as seguintes funcionalidades:

Monitorização da frequência cardíaca, oxigénio no sangue, sono, stress;

70 modos desportivos;

GPS;

Mensagens;

Câmara;

Leitor de música;

Assistentes de voz;

Alarme, temporizador, controlo de chamadas, calculadora, lanterna;

Jogos;

Bluetooth.

Com uma bateria de 210 mAh, assegura uma autonomia aproximada de sete dias. O tempo de carregamento é de cerca duas horas e feito a partir de um cabo incluído. Incluída está, também, a bracelete.

Compatível com dispositivos Android e iOS, o smartwatch Elegance privilegia conveniência e estilo.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Seguir a conta da iServices no Instagram. 2 - Subscrever a newsletter do Pplware. 3 - Responder à seguinte questão: Que meta diária é que este smartwatch vai ajudar a cumprir? Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início dia 14 de fevereiro às 12h e termina no dia 19 de janeiro às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware, bem como anunciado na newsletter diária.

Passatempo Dia dos Namorados: smartwatch Elegance