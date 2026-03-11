Se tentou a sua sorte, mas não conseguiu um dos 15 vouchers que tínhamos para oferecer, nada tema, pois temos mais 15 para dar aos atletas que se queiram aventurar na Meia Maratona de Gaia.

A Meia Maratona de Gaia regressa este mês a Vila Nova de Gaia, afirmando-se como um dos eventos desportivos mais marcantes da região Norte.

As provas, marcadas para o dia 22 de março de 2026, reunirão milhares de pessoas, entre atletas experientes e corredores amadores.

A competição integra três modalidades: uma meia maratona de 21 quilómetros, uma corrida de 10 quilómetros e ainda uma caminhada solidária de cinco quilómetros, aberta a todas as idades.

O percurso da corrida desenvolve-se ao longo da marginal costeira de Gaia, oferecendo aos participantes vistas sobre o Oceano Atlântico, o rio Douro e as cidades de Gaia e do Porto.

Além do caráter competitivo, o evento procura promover a prática de atividade física e a convivência entre atletas e público.

Temos mais 15 vouchers para a Meia Maratona de Gaia 2026!