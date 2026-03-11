Temos mais 15 vouchers para a Meia Maratona de Gaia!
Se tentou a sua sorte, mas não conseguiu um dos 15 vouchers que tínhamos para oferecer, nada tema, pois temos mais 15 para dar aos atletas que se queiram aventurar na Meia Maratona de Gaia.
A Meia Maratona de Gaia regressa este mês a Vila Nova de Gaia, afirmando-se como um dos eventos desportivos mais marcantes da região Norte.
As provas, marcadas para o dia 22 de março de 2026, reunirão milhares de pessoas, entre atletas experientes e corredores amadores.
A competição integra três modalidades: uma meia maratona de 21 quilómetros, uma corrida de 10 quilómetros e ainda uma caminhada solidária de cinco quilómetros, aberta a todas as idades.
O percurso da corrida desenvolve-se ao longo da marginal costeira de Gaia, oferecendo aos participantes vistas sobre o Oceano Atlântico, o rio Douro e as cidades de Gaia e do Porto.
Além do caráter competitivo, o evento procura promover a prática de atividade física e a convivência entre atletas e público.
O Pplware tem para oferecer mais 15 inscrições para a Meia Maratona de Gaia 2026. Para se habilitar a ganhar uma delas, tem apenas de comentar o artigo com a resposta à seguinte pergunta:
Entre gadgets e acessórios, o que não pode faltar no dia da sua prova?
Informações do passatempo:
- Os vouchers podem ser usados em qualquer uma das provas pertencentes ao evento Meia Maratona de Gaia.
- O passatempo termina no dia 15 de março às 23h59.
- Os 15 vencedores serão selecionados de forma aleatória e terão de ter nome (primeiro e último) e e-mail válidos. Posteriormente, serão contactados, via e-mail, pela equipa do Pplware, com a atribuição do respetivo voucher de inscrição.
Relógio gps sem dúvida
No dia da prova não podem faltar três coisas: relógio GPS para fingir que controlo o ritmo, gel energético para fingir que tenho estratégia nutricional… e a esperança de que os últimos 3 km sejam sempre a descer.
Relógio Garmin
Os meus fones
Relógio
Smartwatch!
Smartwatch e headphones!