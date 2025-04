Passatempo 20 anos Pplware: ganhe um MX Anywhere da Logitech

No sentido de agradecer a assiduidade dos nossos leitores, ao longo destes 20 anos de história, este mês de aniversário estará repleto de presentes. O segundo gadget que temos para sortear será oferecido em parceria com a Logitech. Participe e habilite-se a ganhar um MX Anywhere, um rato sem fios e de alto desempenho.

Compacto e sem fios, o MX Anywhere da Logitech assegura um clique silencioso e permite rolar mil linhas por segundo, em qualquer superfície, graças ao botão de roda MagSpeed Smartshift.

Segundo a marca, funciona até 70 dias com um carregamento completo e até três horas com um carregamento de um minuto. Contudo, a duração da bateria depende da utilização e dos dispositivos.

Além do carregamento rápido, o MX Anywhere da Logitech pode ser carregado enquanto trabalha, tendo um cabo de carregamento USB-C incluído.

Caso precise, o utilizador pode ligar até três dispositivos por via de Bluetooth no Windows, macOS e ChromeOS, uma vez que o rato é multidispositivo. As funções básicas são suportadas sem software para sistemas operativos diferentes do Windows e macOS ou Linux.

A Logitech permite que o utilizador personalize botões, defina a velocidade de rastreamento e use personalizações predefinidas específicas de aplicações, por forma a otimizar o seu fluxo de trabalho.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Visite e siga a página da Logitech no Instagram. 2 - Subscreva a newsletter do Pplware. 3 - Diga-nos a característica que não pode faltar no seu rato. Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início dia 22 de abril às 12h e termina no dia 30 de abril às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

