Passatempo 20 anos Pplware: livro “Segurança de Rede, Defesa Cibernética e Operações”

Indo além dos gadgets, o aniversário do Pplware parece-nos uma boa oportunidade para alertar para os problemas que os profissionais podem encontrar no mundo dos sistemas e da proteção de dados. Para isso, temos para oferecer três exemplares do livro "Segurança de Rede, Defesa Cibernética e Operações", assinado por Daniel Ferreira.

Num mundo cada vez mais digital e conectado, as redes de comunicação são um pilar essencial para pessoas, empresas e governos.

No entanto, a segurança das suas informações é constantemente desafiada por ataques informáticos cada vez mais sofisticados, sendo essencial conhecer os princípios da segurança de rede e da defesa cibernética.

Da autoria de Daniel Ferreira, especialista em GRC (Governance, Risk e Compliance), Segurança e Cibersegurança, o novo livro procura ajudar as organizações a aplicarem técnicas de segurança, defesa cibernética e operações a efetuar.

Editado pela FCA, o livro "Segurança de Rede, Defesa Cibernética e Operações" aborda os temas de rede, protocolos de rede e sistemas Windows e Linux, demonstrando aspetos associadas à cibersegurança.

Desde o contexto a exemplos de casos mais utilizados, o livro conduz o leitor pelo phishing, vishing e Chief Executive Officer Fraud; e pelos normativos mais usados, como Organização Internacional de Normalização (ISO), National Institute of Standards and Technology (NIST) e Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD).

Conteúdos abordados Ataques a sistemas digitais;

Avaliação do risco;

Conceitos básicos de rede;

Deteção e prevenção de intrusões;

Fundamentos de firewall;

Métodos de criptografia;

Modelos e protocolos TCP/IP;

Normas, padrões e políticas de segurança;

Redes privadas virtuais (VPN);

Segurança de rede;

Segurança do sistema Windows.

Sendo um guia útil na área da cibersegurança para compreender os desafios atuais de segurança informática, o novo livro mostra ainda as táticas utilizadas pelos hackers e ensina os melhores métodos para gerir com sucesso as operações de segurança.

O livro apresenta-se, assim, como uma ferramenta relevante para consultores de segurança e cibersegurança, profissionais de segurança da informação e cibersegurança, administradores de sistemas e/ou de rede, chefes de equipas, estudantes e docentes do Ensino Superior nestas áreas e ainda a todos os interessados sobre o tema.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Visite e siga a página do Pplware no Instagram. 2 - Subscreva a newsletter do Pplware. 3 - Diga-nos qual é, na sua opinião, o maior desafio à proteção e segurança dos dados, atualmente. Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início dia 24 de abril às 18h30 e termina no dia 2 de maio às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

Passatempo 20 anos Pplware: livro "Segurança de Rede, Defesa Cibernética e Operações"