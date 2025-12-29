Passatempo de Ano Novo: ganhe uns Sony LinkBuds Fit
As luzes de Natal despedem-se, mas a magia continua no ar nos últimos dias do ano! Celebre os recomeços com os Sony LinkBuds Fit (em preto) que temos para oferecer: o ritmo perfeito para as suas metas. Participe no passatempo e entre em 2026 ao som da melhor música.
Os Sony LinkBuds Fit destacam-se pelo design focado na ergonomia e estabilidade, utilizando suportes moldáveis em silicone macio, que garantem um ajuste seguro sem exercer pressão excessiva no canal auditivo.
Com um peso de 4,9 gramas por auricular e certificação IPX4 contra suor e salpicos, foram desenhados para serem utilizados confortavelmente durante todo o dia, transitando facilmente de um ambiente de trabalho para uma sessão de treino intensa.
No que toca à performance técnica, os auriculares herdam o Processador Integrado V2 dos modelos de topo da Sony, oferecendo um cancelamento de ruído adaptativo eficaz e uma qualidade de áudio de alta resolução.
A inclusão da tecnologia DSEE Extreme permite recuperar detalhes perdidos em ficheiros comprimidos.
Em termos de conectividade e autonomia, os LinkBuds Fit oferecem ligação multiponto, permitindo alternar rapidamente entre o telemóvel e o computador, e contam com o modo Speak-to-Chat para pausar a música automaticamente durante conversas.
A caixa de carregamento compacta não suporta carregamento sem fios, mas fornece uma autonomia total de até 21 horas (com cancelamento ativo de ruído ligado).
Requisitos e Regras de participação
Requisitos:
1 - Seguir a página da Sony Portugal no Instagram.
2 - Subscrever a newsletter do Pplware.
3 - Responder à seguinte questão: Em que lugar é que o cancelamento de ruído destes Sony vai dar especial jeito?
Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo.
Regras:
O passatempo tem início dia 29 de dezembro às 12h e termina no dia 3 de janeiro às 23h59.
O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware, bem como anunciado na newsletter diária.
No ginásio, claro
Ginásio
Em locais públicos onde há ruido considerável à volta.
Sem duvida no local de trabalho 😛
No transporte público, para fingir que estou num spa zen… quando na verdade estou entre buzinas, chamadas em alta-voz e gente a ver TikToks sem fones.
O cancelamento de ruído destes Sony vai dar especial jeito quando andarem na rua a baterem com tachos e testos 😀
Metro/Comboio
Transportes públicos
Transportes públicos
Na minha própria cabeça às 3 da manhã
para não ouvir a demagogia instalada.
Vai dar jeito para as reunioes via teams no café!
Viagens de avião/transportes públicos
Nas viagens de avião
O cancelamento de ruído destes Sony vai dar jeito no ginásio, corrida e nos shoppings nesta altura dos saldos enquanto tiver a tocar ” All i want for Christmas is you” da Mariah Carey até dia 6 de Janeiro..
Vai ser mesmo em casa quando quiser desligar do mundo só para ouvir música
Definitivamente, quando a minha Sogra começar com uma das suas palestras
Em qualquer lugar, desde que os ganhe! 😀
Ginásio
Em locais públicos onde há ruido considerável à volta.
Em todos os locais ruidosos.
Transportes públicos
Em casa, quando a mulher estiver de mau humor
Transportes públicos.
No trabalho, a moda dos open spaces necessita de cancelamento de ruido adicional 😉
Em qualquer lugar!
Quando eu participar na meia maratona de Matosinhos ou do Porto… vai dar jeito para concentrar e ouvir a minha musica
Entre buzinas, conversas e obras na rua, os Sony criam o teu próprio espaço.
No dia-a-dia, quando preciso de foco total.
O cancelamento de ruído dará muito jeito no trabalho.
Em casa, no carro, em todo o lado!
No trabalho em openspace e na praia.
Transportes públicos
No ginásio dá um jeitão!
O cancelamento de ruído é útil em ambientes ruidosos, como transportes públicos, aviões, escritórios abertos ou ruas movimentadas. A redução de sons exteriores, permite ouvir música, podcasts ou chamadas com mais clareza e a um volume mais baixo, o que também ajuda a proteger a audição. Além disso, melhora a concentração durante o estudo ou o trabalho e torna a experiência de audição mais confortável e envolvente.
No trabalho, para deixar de ouvir os meus colegas a falar ao telefone!
No trabalho para não ouvir conversas da treta.
Em casa, nos transportes, no ginásio
Exatamente onde houver pessoas/conversas chatas
Casa da sogra