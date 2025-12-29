PplWare Mobile

Passatempo de Ano Novo: ganhe uns Sony LinkBuds Fit

· Música 40 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Rui Martins says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:07

    No ginásio, claro

  2. Vitor Freitas says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:09

    Ginásio

  3. Marta says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:10

    Em locais públicos onde há ruido considerável à volta.

  4. SemSeguro says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:22

    Sem duvida no local de trabalho 😛

  5. Flávio Rocha says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:25

    No transporte público, para fingir que estou num spa zen… quando na verdade estou entre buzinas, chamadas em alta-voz e gente a ver TikToks sem fones.

  6. Sérgio says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:26

    O cancelamento de ruído destes Sony vai dar especial jeito quando andarem na rua a baterem com tachos e testos 😀

  7. Helder+Coelho says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:28

    Metro/Comboio

  8. Nuno says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:30

    Transportes públicos

  9. Fernando Capela says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:33

    Transportes públicos

  10. Sérgio says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:33

    Na minha própria cabeça às 3 da manhã

  11. HUMBERTO says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:35

    para não ouvir a demagogia instalada.

  12. Ze Nandoooo says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:37

    Vai dar jeito para as reunioes via teams no café!

  13. Jorge Ventura says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:37

    Viagens de avião/transportes públicos

  14. Pedro Pinheiro says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:40

    Nas viagens de avião

  15. Marco Figueira says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:41

    O cancelamento de ruído destes Sony vai dar jeito no ginásio, corrida e nos shoppings nesta altura dos saldos enquanto tiver a tocar ” All i want for Christmas is you” da Mariah Carey até dia 6 de Janeiro..

  16. r41m31 says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:41

    Vai ser mesmo em casa quando quiser desligar do mundo só para ouvir música

  17. Mário Costa says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:47

    Definitivamente, quando a minha Sogra começar com uma das suas palestras

  18. Carlos Almeida says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:56

    Em qualquer lugar, desde que os ganhe! 😀

  19. Rui says:
    29 de Dezembro de 2025 às 12:59

    Ginásio

  20. Luis Gil says:
    29 de Dezembro de 2025 às 13:07

    Em locais públicos onde há ruido considerável à volta.

  21. Alberto Oliveira says:
    29 de Dezembro de 2025 às 13:20

    Em todos os locais ruidosos.

  22. Sergio says:
    29 de Dezembro de 2025 às 13:31

    Transportes públicos

  23. Bruno Costa says:
    29 de Dezembro de 2025 às 13:43

    Em casa, quando a mulher estiver de mau humor

  24. Roberto Palhinha says:
    29 de Dezembro de 2025 às 13:53

    Transportes públicos.

  25. Miguel Ângelo Rodrigues Santos says:
    29 de Dezembro de 2025 às 13:58

    No trabalho, a moda dos open spaces necessita de cancelamento de ruido adicional 😉

  26. Bruno Gonçalves says:
    29 de Dezembro de 2025 às 13:58

    Em qualquer lugar!

  27. Ricardo Silva says:
    29 de Dezembro de 2025 às 14:06

    Quando eu participar na meia maratona de Matosinhos ou do Porto… vai dar jeito para concentrar e ouvir a minha musica

  28. pfig says:
    29 de Dezembro de 2025 às 14:07

    Entre buzinas, conversas e obras na rua, os Sony criam o teu próprio espaço.

  29. Alexandre Castro says:
    29 de Dezembro de 2025 às 14:40

    No dia-a-dia, quando preciso de foco total.

  30. Carlos Carvalho says:
    29 de Dezembro de 2025 às 14:42

    O cancelamento de ruído dará muito jeito no trabalho.

  31. Simão Pedro Martins Gonçalves says:
    29 de Dezembro de 2025 às 14:53

    Em casa, no carro, em todo o lado!

  32. Sara says:
    29 de Dezembro de 2025 às 14:57

    No trabalho em openspace e na praia.

  33. Helder Lopes says:
    29 de Dezembro de 2025 às 15:01

    Transportes públicos

  34. Miguel Veiga says:
    29 de Dezembro de 2025 às 15:03

    No ginásio dá um jeitão!

  35. Paulo Ribeiro says:
    29 de Dezembro de 2025 às 15:22

    O cancelamento de ruído é útil em ambientes ruidosos, como transportes públicos, aviões, escritórios abertos ou ruas movimentadas. A redução de sons exteriores, permite ouvir música, podcasts ou chamadas com mais clareza e a um volume mais baixo, o que também ajuda a proteger a audição. Além disso, melhora a concentração durante o estudo ou o trabalho e torna a experiência de audição mais confortável e envolvente.

  36. Paulo Paiva says:
    29 de Dezembro de 2025 às 15:30

    No trabalho, para deixar de ouvir os meus colegas a falar ao telefone!

  37. Maria José Quintas says:
    29 de Dezembro de 2025 às 15:32

    No trabalho para não ouvir conversas da treta.

  38. Andre Mendes says:
    29 de Dezembro de 2025 às 15:32

    Em casa, nos transportes, no ginásio

  39. Tiago Fernandes says:
    29 de Dezembro de 2025 às 15:34

    Exatamente onde houver pessoas/conversas chatas

  40. Luis says:
    29 de Dezembro de 2025 às 15:40

    Casa da sogra

