Passatempo de Ano Novo: ganhe uns Sony LinkBuds Fit

As luzes de Natal despedem-se, mas a magia continua no ar nos últimos dias do ano! Celebre os recomeços com os Sony LinkBuds Fit (em preto) que temos para oferecer: o ritmo perfeito para as suas metas. Participe no passatempo e entre em 2026 ao som da melhor música.

Os Sony LinkBuds Fit destacam-se pelo design focado na ergonomia e estabilidade, utilizando suportes moldáveis em silicone macio, que garantem um ajuste seguro sem exercer pressão excessiva no canal auditivo.

Com um peso de 4,9 gramas por auricular e certificação IPX4 contra suor e salpicos, foram desenhados para serem utilizados confortavelmente durante todo o dia, transitando facilmente de um ambiente de trabalho para uma sessão de treino intensa.

No que toca à performance técnica, os auriculares herdam o Processador Integrado V2 dos modelos de topo da Sony, oferecendo um cancelamento de ruído adaptativo eficaz e uma qualidade de áudio de alta resolução.

A inclusão da tecnologia DSEE Extreme permite recuperar detalhes perdidos em ficheiros comprimidos.

Em termos de conectividade e autonomia, os LinkBuds Fit oferecem ligação multiponto, permitindo alternar rapidamente entre o telemóvel e o computador, e contam com o modo Speak-to-Chat para pausar a música automaticamente durante conversas.

A caixa de carregamento compacta não suporta carregamento sem fios, mas fornece uma autonomia total de até 21 horas (com cancelamento ativo de ruído ligado).

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Seguir a página da Sony Portugal no Instagram. 2 - Subscrever a newsletter do Pplware. 3 - Responder à seguinte questão: Em que lugar é que o cancelamento de ruído destes Sony vai dar especial jeito? Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início dia 29 de dezembro às 12h e termina no dia 3 de janeiro às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware, bem como anunciado na newsletter diária.

Passatempo de Ano Novo: ganhe uns Sony LinkBuds Fit