Análise Sony LinkBuds Fit: conforto e estabilidade para quem não para um segundo

Dentro da nova linha da Sony LinkBuds, os LinkBuds Fit são auriculares true wireless projetados para oferecer conforto e estabilidade, especialmente para utilizadores ativos. Com um design inovador e recursos avançados, posicionam-se como uma opção sólida no mercado de auriculares sem fios.

Especificações Peso: 4,9 gramas por auricular

Drivers: Dynamic Driver X de 8,4 mm

Modo de controlo de sonoro: Disponível com modos Standard, Noise Reduction e Dynamic Ambient Sound

Conectividade: Bluetooth 5.3 com suporte para codecs SBC, AAC, LDAC e LC3

Resistência à água: Classificação IPX4

Dentro da caixa

Cabo de carregamento USB-C

Estojo de carregamento compacto

Pontas de silicone de várias dimensões

Guia de referência rápida e garantia

Design e Hardware

Os LinkBuds Fit destacam-se pelo seu design compacto e ergonómico, com cada auricular a pesar apenas 4,9 gramas. Possuem pontas de silicone e suportes "Air Fitting Supporters", proporcionando um ajuste seguro e confortável, mesmo durante exercícios mais intensos.

Estão disponíveis em várias cores, como branco, preto e verde, além de uma edição especial em violeta, fruto de uma parceria com a cantora Olivia Rodrigo.

Bateria

A duração da bateria é de até 5,5 horas de reprodução contínua com ANC ativado, estendendo-se para um total de 21 horas com o estojo de carregamento. Uma carga rápida de 10 minutos proporciona aproximadamente 2 horas de reprodução.

Qualidade de Som

Esta versão vem com drivers Dynamic Driver X de 8,4 mm, proporcionando um som de boa qualidade, com destaque para os graves, o que os torna ideais para estilos musicais como hip-hop e rock.

A qualidade de áudio pode ser ajustada ao gosto do utilizador através da aplicação Sony Headphones Connect, que inclui um equalizador personalizável.

Este modelo apresenta 3 modos de controlo sonoro, o “Standard”, o “Noise Reduction” e o “Dynamic Ambience Sound”. Esta última funcionalidade permite aos auriculares detetarem a quantidade de ruído presente no ambiente e aumentar ou diminuir o volume do som que está a ser transmitido do ambiente de forma dinâmica.

Estas, apesar de enriquecerem a experiência do utilizador, deixam algo a desejar.

Por exemplo, durante 1 hora de utilização seguida, encontrei alguns problemas, tanto com a conexão ao telemóvel, que falhou algumas vezes, como com o Dynamic Ambience Sound. Apesar de ser uma funcionalidade bastante interessante, esta última “confundia-se” e alterava, de forma incomodativa, o volume do som ambiente.

Além disso, a diferença de som ambiente entre os modos “Standard” e “Noise Reduction” é pouco percetível. Resumindo, acredito que haja algum espaço para melhorias.

Microfone

Os auriculares possuem microfones integrados que oferecem uma qualidade de chamada aceitável, adequada para chamadas telefónicas e comandos de voz. Embora apresentem um som bastante abafado, cumprem bem a sua função em ambientes com ruído moderado.

Veredito

Os Sony LinkBuds Fit destacam-se pelo seu design confortável e seguro, tornando-os uma escolha aceitável para utilizadores ativos e entusiastas de fitness.

Oferecem uma qualidade de som robusta e recursos úteis, apesar de apresentarem algumas falhas, como o cancelamento de ruído ativo e modos de som ambiente.

Os Sony LinkBuds Fit estão disponíveis, em Portugal, nas principais lojas por cerca de 200 euros.