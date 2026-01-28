Análise CoreBook Air Plus: portátil de 16 polegadas que pesa apenas 1,35 kg

A Chuwi tem vindo, nos últimos anos, a ganhar notoriedade no segmento dos portáteis acessíveis, apostando sobretudo numa boa relação especificações-preço. O CoreBook Air Plus surge como uma das propostas mais ambiciosas da marca: um portátil de 16 polegadas extraordinariamente leve, fino e suficientemente potente para tarefas exigentes do dia a dia. Deixamos a nossa análise.

À primeira vista, o CoreBook Air Plus destaca-se por uma combinação pouco comum: um ecrã grande num corpo que pesa apenas 1,35 kg. No entanto, como acontece frequentemente neste segmento, importa perceber até que ponto as escolhas feitas pela Chuwi resultam num produto equilibrado ou se existem concessões que devem ser tidas em conta antes da compra.

Especificações

Especificações Sistema Sistema Operativo: Windows 11 Pro Ecrã Tamanho e Resolução: 16" WUXGA (1920×1200)

16" WUXGA (1920×1200) Painel: IPS, formato 16:10 Processador Modelo: AMD Ryzen 5 6600H

AMD Ryzen 5 6600H Desempenho: 6 núcleos / 12 threads, até 4.5 GHz Gráficos GPU: AMD Radeon 660M integrada Memória RAM: 16 GB LPDDR5 (4×4 GB) a 6400 MHz Armazenamento SSD: 512 GB PCIe 3.0

512 GB PCIe 3.0 Expansão: 1× M.2 2280, até 1 TB (compatível com PCIe 4.0) Bateria Capacidade: 60 Wh (Lithium-Polymer) Conectividade e Portas USB-C: 2× USB 3.2 Gen 2 (PD + vídeo até 4K@60Hz)

2× USB 3.2 Gen 2 (PD + vídeo até 4K@60Hz) USB-A: 1× USB 3.2 Gen 1

1× USB 3.2 Gen 1 HDMI: HDMI 2.1 (até 4K@60Hz)

HDMI 2.1 (até 4K@60Hz) Wireless: Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 Câmara e Áudio Webcam: 2 MP IR com reconhecimento facial

2 MP IR com reconhecimento facial Som: Altifalantes duplos de 2W Dimensões e Peso Dimensões: 355.5 × 249 × 16.3 mm

355.5 × 249 × 16.3 mm Peso: Aproximadamente 1.35 kg

Na caixa

Corebook Air Plus

Adaptador de corrente USB-C de 65W com carregamento USB-C PD

Manual do utilizador

Cartão de garantia

Relatório de inspeção do produto

Design e qualidade de construção

Um dos pontos mais fortes do CoreBook Air Plus é, sem dúvida, o design. O portátil apresenta um chassis em liga de alumínio anodizado, com acabamento jato de areia, transmitindo uma sensação sólida e agradável ao toque. A cor azul índigo ajuda a diferenciá-lo de muitas propostas cinzentas ou prateadas do mercado, embora este seja um aspeto naturalmente subjetivo.

A espessura reduzida (entre 9 e 16,3 mm) e o peso de apenas 1,35 kg são impressionantes para um portátil de 16 polegadas. Em contexto de mobilidade, este é um argumento forte, sobretudo para quem trabalha frequentemente fora de casa ou transporta o computador diariamente.

Ainda assim, a estrutura leve levanta algumas dúvidas quanto à resistência a longo prazo, especialmente para utilizadores menos cuidadosos.

Em termos de portas, a Chuwi optou por uma abordagem relativamente moderna, com destaque para USB-C. Existem várias opções de conectividade, incluindo 3 portas USB-C, uma HDMI 2.1, entrada de áudio de 3,5 mm e, para quem ainda depende muito de periféricos USB-A, uma entrada correspondente.

Ecrã do CoreBook Air Plus

O ecrã é outro dos elementos centrais desta proposta. Trata-se de um painel IPS de 16 polegadas, com resolução WUXGA (1920×1200) e formato 16:10. Este rácio é particularmente bem-vindo em tarefas de produtividade, oferecendo mais espaço vertical para documentos, folhas de cálculo ou navegação web.

A qualidade de imagem é competente, com boa nitidez e cores equilibradas para utilização geral. Não é um ecrã pensado para trabalho profissional de edição de imagem ou vídeo, mas cumpre bem para consumo multimédia, trabalho de escritório e estudo.

Os rebordos relativamente finos ajudam a criar uma experiência mais imersiva e moderna.

Hardware e performance

No interior, o CoreBook Air Plus é equipado com um processador AMD Ryzen 5, com 6 núcleos e 12 threads, baseado em arquitetura de 6 nm. Na prática, isto traduz-se numa performance bastante sólida para multitarefa, aplicações de produtividade, programação, edição leve de conteúdos e algum entretenimento.

A gráfica integrada AMD Radeon 660M, baseada em RDNA 2, é suficiente para jogos pouco exigentes, títulos mais antigos ou eSports, desde que as expectativas estejam ajustadas. Não substitui uma GPU dedicada, mas está acima da média face a soluções integradas mais antigas.

Os 16 GB de memória LPDDR5 garantem fluidez no sistema, embora sejam soldados à motherboard, o que elimina qualquer possibilidade de upgrade futuro. O mesmo não se aplica ao armazenamento: o SSD NVMe de 512 GB oferece boas velocidades e pode ser substituído, o que é um ponto positivo.

O sistema de arrefecimento, com dois heat pipes de cobre, parece adequado para o TDP do processador. Ainda assim, em cargas prolongadas, é expectável algum aquecimento e possível limitação de desempenho, algo comum em portáteis finos e leves.

Software e suporte do Corebook Air Plus

O CoreBook Air Plus chega com Windows 11 Pro pré-instalado, o que pode ser uma vantagem para utilizadores mais avançados ou profissionais que necessitem de funcionalidades adicionais de segurança e gestão. A inclusão do Office pré-instalado é prática, embora dependa do tipo de licença fornecida.

O teclado inclui uma tecla dedicada ao Copilot, reforçando a estratégia da integração de funcionalidades de IA e oferecendo um acesso rápido e intuitivo a ferramentas que elevam significativamente a produtividade e a experiência de utilização.

A webcam de 2 MP permite ainda autenticação biométrica através do Windows Hello, possibilitando o desbloqueio do sistema por reconhecimento facial de forma rápida e segura. Na prática, o login é quase instantâneo, dispensando palavras-passe ou PINs e contribuindo para uma experiência mais fluida no dia a dia.

No campo do suporte, a Chuwi continua a ser uma marca com presença limitada em alguns mercados europeus, o que pode gerar alguma incerteza em termos de assistência técnica, atualizações de firmware e disponibilidade de peças.

Bateria

Equipado com uma bateria de 60Wh, a Chuwi promete até 7 horas de streaming de vídeo. No uso real, misturando navegação web, escrita e alguma música em fundo, podemos esperar entre 5 a 6 horas de autonomia.

Não é um portátil para "um dia inteiro de trabalho" longe da tomada, mas o carregamento USB-C PD de 65W compensa esta limitação, permitindo recuperar 80% da carga em cerca de uma hora com um carregador que é pouco maior do que o de um smartphone moderno.

Veredicto do CoreBook Air Plus

O Chuwi CoreBook Air Plus é um portátil interessante, sobretudo pela sua combinação de ecrã grande, peso reduzido e especificações equilibradas. É uma proposta claramente focada em produtividade, mobilidade e utilização geral, com desempenho suficiente para a maioria das tarefas do dia a dia.

No entanto, não é um portátil isento de compromissos. A ausência de possibilidade de upgrade de RAM, a incerteza em torno do suporte pós-venda e algumas limitações naturais do ecrã e da gráfica integrada devem ser ponderadas antes da compra.

Em suma, o CoreBook Air Plus faz sentido para utilizadores que valorizam leveza, um ecrã amplo e boa performance geral, desde que estejam conscientes das limitações associadas a um portátil ultra-fino e ultra-leve.

CoreBook Air Plus

Código de desconto: PPLWARECOREAIR

PRÓS CONTRAS 1,35 kg para 16 polegadas é uma proeza 5-6 horas de uso real pode ser curto Excelente para produtividade Gráfica insubstituível Boa relação preço-qualidade

