Robôs humanoides estão cada vez mais ágeis. Chinês Tien Kung bateu um recorde mundial!

Por serem fisicamente semelhantes aos seres humanos, os robôs humanoides podem ser aliados pertinentes, realizando tarefas rotineiras ou perigosas. Para isso, no entanto, precisam de assegurar uma agilidade competente, sem tropeços constantes ou derrapagens. O chinês Tien Kung provou, agora, ser um robô surpreendentemente capaz.

Marcando a primeira vez que um robô humanoide navegou num terreno exterior tão complexo, o Tien Kung mostrou avanços significativos na mobilidade robótica, segundo um meio de comunicação social chinês.

A indústria robótica da China tem crescido rapidamente nos últimos anos, com vários robôs a ganharem influência dentro e fora do país.

Curiosamente, a China está a ir além das suas aplicabilidades técnicas e a alargar a utilização dos robôs para fins lúdicos: conforme informámos, uma corrida sem precedentes, em abril, colocará 12.000 humanos a correrem com robôs humanoides, durante 21 km, em Pequim.

Robô humanoide bateu recorde mundial sem tropeços ou derrapagens

Em mais um marco robótico, a imprensa noticiou que o robô humanoide Tien Kung demonstrou uma mobilidade avançada, subindo com sucesso 134 degraus exteriores, no Haizi Wall Park.

De acordo com uma declaração enviada pelo National and Local Co-built Embodied AI Robotics Innovation Center, na segunda-feira, o robô é capaz de correr na neve, atingir velocidades de cerca de 12 quilómetros por hora e suportar impactos severos, demonstrando resistência.

Desenvolvido pelo centro de inovação chinês, o robô humanoide utiliza a marcha baseada na visão para evitar tropeçar em desníveis de altura de 35 centímetros.

Conforme partilhado, até mesmo os humanos acham as escadas do parque difíceis devido às suas alturas irregulares e aos degraus soltos ou danificados. No entanto, um porta-voz do centro de inovação chinês revelou que o Tien Kung lidou com elas com facilidade.

Indo além dos robôs humanoides anteriores, que se baseavam em modelos 3D pre-scanned e tinham dificuldade em navegar em terrenos irregulares, a perceção em tempo real está incorporada nos algoritmos de movimento do Tien Kung, num avanço no domínio dos robôs humanoides, que permite uma navegação suave e sem colisões em escadas de vários níveis.

Para passarem dos laboratórios de investigação para as aplicações práticas, os robôs semelhantes aos humanos precisam de aprimorar a sua mobilidade em situações complicadas. Por isso, a agilidade demonstrada pelo Tien Kung é um passo importante.

Os especialistas preveem que a tecnologia do Tien Kung será integrada no ecossistema de código aberto do centro de inovação chinês, abrindo a porta a utilizações industriais mais alargadas e a desenvolvimentos no domínio da robótica humanoide.