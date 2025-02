IPMA vai investir 4,5 milhões para site não ficar “em baixo”

A ocorrência de um sismo em Portugal voltou a colocar à prova os serviços do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Após o registo do sismo e devido à afluência de utilizadores, o site do IPMA esteve inacessível durante vários minutos. Sabe-se agora que haverá um investimento de 4,5 milhões para que os serviços do IPMA não fiquem "em baixo".

IPMA informou que “já está prevista a realização de um investimento de 4,5 milhões de euros"

O IPMA é o organismo responsável por monitorizar e estudar as áreas do mar, meteorologia, sismologia e climatologia em Portugal. O IPMA fornece previsões meteorológicas, alertas de fenómenos extremos, informações sobre qualidade do ar, além de monitorizar a atividade sísmica e oceânica.

Num comunicado divulgado na passada segunda-feira, o IPMA informou que “já está prevista a realização de um investimento de 4,5 milhões de euros, ao abrigo do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] e do Orçamento de Estado, para reforçar a rede energética e informática, bem como a infraestrutura de monitorização geofísica/sísmica e de alerta precoce de tsunamis, que permitirá também ultrapassar os constrangimentos verificados”.

O IPMA refere ainda que... "a situação sismológica pode ser acompanhada pela população através da aplicação sismos@ipma.pt, ou através da página eletrónica do IPMA em www.ipma.pt"

Numa publicação online, a Iniciativa CpC: Cidadãos pela Cibersegurança refere que "Perante uma ocorrência deste tipo seria de esperar que o site do IPMA fosse a principal, mais fiável e segura fonte de informação. Infelizmente não foi (e: de novo). O mesmo já tinha aliás acontecido em agosto do ano passado".

O site do IPMA tornou a não aguentar a carga dos utilizadores que procuraram saber o que se passava e que não conseguiram informação do site. Ao mesmo tempo, o site da Google mostrava o alerta, a vermelho, para a ocorrência sísmica.