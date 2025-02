Probabilidade do asteroide 2024 YR4 atingir a Terra aumenta novamente

Se atingir, o raio da explosão pode estender-se até aproximadamente 50 km, destruindo tudo pelo seu caminho. Os países potencialmente atingidos pelo 2024 YR4 já foram identificados, mas ainda há muito para contar, se o impacto de facto for incontornável. Agora existe um risco de 3,1% de hipóteses!

2024 YR4: as possibilidades de impacto... aumentam a cada semana!

O universo é um lugar dinâmico e em constante movimento, com asteroides a atravessar o espaço a velocidades estonteantes. O 2024 YR4 é um desses corpos celestes que chamou a atenção dos astrónomos, juntando-se à longa lista de objetos que requerem uma monitorização detalhada. A sua descoberta permitiu-nos saber mais sobre a sua trajetória e caraterísticas, mas também levantou novas questões sobre os seus “planos”.

O 2024 YR4 foi descoberto em dezembro de 2024 pelo sistema ATLAS, no Chile. Com um diâmetro estimado em 54 metros e uma velocidade de 17,32 quilómetros por segundo, o seu tamanho não é comparável ao dos grandes asteroides que atingiram a Terra no passado, mas a sua energia cinética não deixa de ser considerável. Desde a sua descoberta, os astrónomos fizeram centenas de observações para determinar a sua órbita precisa.

Nas primeiras projeções, a NASA e a Agência Espacial Europeia (ESA) identificaram a possibilidade de um impacto em 2032, embora com uma probabilidade extremamente baixa. No entanto, os últimos cálculos elevaram o risco para 3,1%, colocando-o no nível 3 da escala de Turim.

Esta escala mede o perigo dos objetos próximos da Terra, e um nível 3 indica que o asteroide “merece a atenção dos astrónomos” e deve ser acompanhado de perto em futuras observações.

Calma, ainda são "poucas" as probabilidades

Apesar do aumento da probabilidade, os especialistas alertam para o facto de este valor não dever ser interpretado como uma confirmação do impacto.

De facto, na maioria dos casos, os novos dados permitem aperfeiçoar as previsões e reduzir ou excluir o risco. Para tal, os astrónomos utilizarão o Telescópio Espacial James Webb a partir de abril, quando o 2024 YR4 deixar de ser visível da Terra.

Este observatório fornecerá informações mais pormenorizadas sobre a sua composição e órbita.

Embora o impacto de um asteroide desta dimensão não provoque uma catástrofe global, pode causar danos locais significativos. Estima-se que a onda de explosão afetaria um raio de até 50 quilómetros a partir do ponto de colisão, dependendo de fatores como o ângulo de entrada e a densidade do objeto.

Por esta razão, os programas de defesa planetária, como a missão DART da NASA e a sonda HERA da ESA, estão a desvalorizar os métodos para desviar os asteroides no caso de um deles representar uma ameaça real para a Terra.

A atualização do risco de impacto para 2024 YR4 sublinha a importância de uma monitorização constante do espaço próximo. À medida que melhoramos as nossas capacidades de deteção e seguimento, estamos também a avançar com estratégias para mitigar potenciais ameaças.

A questão é: estamos realmente preparados para lidar com um evento deste género, caso venha a ser necessário?

*atualização: 16:05