Circule para Pesquisar do Android vai ouvir o que se passa à sua volta e procurar

A Google tem estado a melhorar a pesquisa nos smartphones Android e trouxe ferramentas como o Circule para Pesquisar. Esta é uma opção que será alargada a todos e que assim tornará simples procurar o que vemos diretamente no ecrã do smartphone. Esta receberá em breve uma novidade que deixará que a pesquisa seja feita até com o áudio à nossa volta.

Circule para Pesquisar com novidades importantes

Após ser um exclusivo da Samsung para os Galaxy S24, a funcionalidade Circule para Pesquisar começou a ser alargada aos Pixel e espera-se que no futuro possa ser usada por todos no Android. Esta é uma forma única de procura que permite aos utilizadores pesquisar pelo que veem no ecrã do smartphone.

Esta funcionalidade única que a Google desenvolveu para o Android poderá em breve crescer e receber novas opções e novas capacidades. Estas vão melhorar a proposta e abrir ainda mais as suas capacidades, tornado-a ainda melhor e mais capaz.

Do que foi descoberto na versão beta 15.24.28.29 da app Google, em breve podem surgir algumas novidades. A mais relevante delas está associada ao tipo de pesquisa que pode ser realizada. Para lá do Circule para Pesquisar, será aparentemente possível captar sons e fazer pesquisas com esses elementos.

Google deixará pesquisar pelo que o Android ouvir

O código presente nesta versão avaliada revelou a possibilidade de ter presente um botão que mostra um microfone. Tags presentes também mostram que terá uma funcionalidade associada a poder ouvir o que está ao redor do utilizador e do seu smartphone, para depois fazer a sua pesquisa.

Existe ainda a possibilidade de este botão ser associado a comandos de voz no Android para ajustar a pesquisa que está a ser realizada. Pode ainda ser usado para dar acesso direto para a pesquisa por voz, algo que já existe e que está a ser melhorado com a chegada do Gemini ao Android.

Mais uma vez a Google prepara-se para mudar o Android e trazer uma nova forma de pesquisa.