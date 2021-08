Apple lançou uma nova versão de firmware para os AirTags

As etiquetas localizadoras de objetos da Apple, os AirTags, são um produto de sucesso da empresa e que faz muito jeito ao utilizador. Depois de várias empresas terem amadurecido este mercado, a Apple usou toda a capacidade de localização dos milhões de iPhones existentes para criar uma gigante rede Encontrar.

Este dispositivo voltou a ser atualizado e o novo firmware, após a última atualização, refinou o sistema anti-stalking.

AirTags têm novo firmware

Segundo o que foi visto, a empresa de Cupertino lançou um novo firmware. Trata-se da versão 1.0.291 e apresenta o número de compilação 1A291a. Esta atualização traz algumas melhorias à medida que se aproxima a data de lançamento da versão final do iOS 15.

Apesar de haver no passado alguma informação sobre o alvo do novo software, desta vez não há grandes informações.

Não há como forçar uma atualização dos AirTags, porque é algo que é feito remotamente através de um iPhone quando ligado. Para garantir que a atualização acontece, pode colocar o seu AirTag ao alcance do seu ‌iPhone‌, mas tem que esperar que o firmware seja implementado no dispositivo.

Como podemos ver a versão do firmware?

A Apple não deixou esta informação com acesso direto. Assim, para podermos descobrir a versão do software atualmente instalado para um AirTag que temos, basta fazer o seguinte:

Abra a aplicação Encontrar .

. Depois selecione a AirTag da lista no separador Objetos .

. Agora toque no indicador de bateria no painel deslizante para cima.

Conforme vão reparar, ao tocar no indicador de bateria alternará uma nova visualização que mostra o número de série e a versão do software do acessório. Toque novamente para voltar à hora da última atualização e ao estado da bateria.

Como descobrir o número de série dos AirTags

Se deseja descobrir o número de série de uma AirTag que não é sua, existem duas maneiras fáceis de fazer isso.

Se tiver um dispositivo iPhone ou Android compatível com NFC, simplesmente segure o AirTag próximo ao scanner NFC no seu telefone.

Isso lançará um site da Apple que inclui o número de série do AirTag, bem como informações de contacto, caso o proprietário tenha colocado o AirTag no Modo Perdido.

O número de série do AirTag também é impresso fisicamente no próprio dispositivo. Então, ainda pode encontrar as informações sem ser emparelhado na app Encontrar.

