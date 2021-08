Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Quero instalar o Windows 11, mas não acho os ISO. Onde andam?

Olá Pplware, Tenho acompanhado as vossas publicações sobre o Windows 11 e tudo o que a Microsoft está a preparar para este sistema. Eu próprio sou Insider e tenho estado a experimentar o que este sistema oferece. Sei que não o devo fazer, mas com a estabilidade do sistema, resolvi colocar no portátil que uso todos os dias. Sei que estou a arriscar, mas sinto-me confiante com o que este é capaz de fazer. É já um Windows, nota-se no bom desempenho. O que me leva a escrever-vos é para vos deixar uma questão. Mesmo com toda esta estabilidade, queria voltar a instalar o Windows 11, mas desta vez de raiz e sem qualquer outro sistema por baixo. Queria fazer a pen de instalação e daí partir para todo o processo de instalação, à boa e velha maneira. Já tentei achar os iso da Microsoft, como existe para o Windows 10, mas não achei. Onde raio andam eles? Obrigado pela vossa informação essencial. David Borralho Silva

Resposta:

David,

A sua questão não podia ter chegado na melhor hora. A Microsoft lançou na 5ª feira da semana passada uma nova build insider e com ela trouxe um presente para todos os utilizadores que estão neste programa.

Falados dos ISO que tanto procura e que lhe são essenciais. Estes estão disponíveis para download e para depois criar a pen de instalação do Windows ou para fazer a atualização de máquinas.

Veja no nosso artigo abaixo como pode ter acesso a esta novidade e assim dar resposta à sua questão:

[Respondido por Pedro Simões]

Porque me pede o Raspberry Pi uma password que eu não sei?

Boa tarde, tudo bem ? Gostaria de saber se me podiam ajudar Tenho um raspberry pi com o vosso sistema ( pplware 6.1 )… fiz o update do sistema por causa do kodi.. Depois de fazer a actualização ele reiniciou, mas quando inicia pede uma password… Ricardo Almeida

Resposta:

Ricardo,

Por alguma razão, que desconheço, por vezes num update do sistema a password fica invalidada. A password que deveria funcionar (caso não a tenha alterado antes) deveria ser "raspberry", mas provavelmente não funcionará.

Assim, o que deve fazer, é fazer o procedimento de recuperação de uma palavra passe esquecida, que pode encontrar aqui:

[Respondido por Hugo Cura]

O ecrã do meu TCL 10L não desliga, o que posso fazer?

Boa tarde Possuo um TCL 10 L e o ecrã não apaga durante as chamadas. Gostaria de saber como posso resolver. Já acedi às definições das chamadas, ecrã, telemóvel e não consegui encontrar nada que resolvesse o problema. Grato pela atenção João Santos

Resposta:

João,

É o sensor de proximidade que tem como função desligar o ecrã quando o aproxima da orelha, quer seja para poupar bateria, quer seja para que não existam toques inadvertidos no ecrã.

A atuação desse sensor, geralmente, não é configurável, estando sempre ativado e a fazer a sua função durante as chamadas. Há 2 possibilidades: bug no software, ou problemas no próprio sensor.

Mas antes que explore a possibilidade de problemas com o sistema operativo e faça um restauro de fábrica, com o objetivo de tentar que o problema seja resolvido, pode recorrer à ferramenta de diagnóstico da própria TCL.

Assim, na listagem de aplicações, basta abrir a app Centro de Suporte, escolher a opção Diagnóstico de Hardware, e aí poderá encontrar listados todos os recursos de hardware, onde poderão ser feitos testes de funcionamento. No seu caso, deve procurar por Sensor de proximidade e fazer o teste, que geralmente implica ação da sua parte: tapar e destapar a zona do sensor, para verificar se há indicação de mudança de estado.

Se tudo estiver a funcionar corretamente com o sensor, então deverá fazer um restauro de fábrica, na esperança de que esse erro tenha sido originado num update ou algo do género.

[Respondido por Hugo Cura]

Como criar uma base de dados dos muitos CDs que eu tenho?

Boas carissimos!!! Eu tenho uma carrada de CD´s e DVD´s com uma carrada de coisas gravadas e tenho uma lista de ficheiros de texto com o que esses CD´s e DVD´s contêm. Eu queria saber se existe algum software ou base de dados que leia esses ficheiros de texto e que crie uma espécie de base de dados a que eu possa aceder e ir à procura duma determinada coisa sem ter ir percorrer todos os CD´s e DVD´s. Todos os ficheiros estão divididos por categorias (directorias). Agradecia que me pudessem ajudar. Obrigado Cumprimentos Luis Miguel Garcia

Resposta:

Luís,

A possível passagem do conteúdo desses ficheiros de texto para uma base de dados, seja ela qual for, depende sempre da forma como essa informação está organizada. Existindo um padrão, é possível implementar, por exemplo, um método para passar essa informação para o formato json, xml ou mesmo csv, e depois passa a ser compatível com a importação na maior parte das bases de dados.

É natural que isso implique conhecimentos de programação e algum tempo disponível para o fazer, e talvez o propósito não justifique o custo.

No entanto, e pegando no que tem, o próprio Explorador do Windows permite pesquisar no interior de ficheiros, e rapidamente tem o resultado de algo que pretende nesse conjunto de ficheiros de texto. Para o fazer, basta abrir a pasta onde estão esses ficheiros, colocar o que pretende pesquisar na caixa de pesquisa no canto superior direito, e no menu Procurar que surge na zona superior do ecrã, vá a Opções avançadas > Conteúdo de ficheiro. Ao ativar essa opção, passará a receber resultados de pesquisa que incluem precisamente o conteúdo dos seus ficheiros.

Deixo-lhe ainda uma dica adicional, que não tirará partido dos ficheiros de texto que tem, mas sim construirá uma base de dados diretamente a partir dos seus CDs ou pastas. Ou seja, poderá construir toda a sua biblioteca com dados completos acerca dos seus ficheiros, sem necessitar de os ter localmente, onde apenas terá a referência à origem dos dados. A vantagem é que isso é tudo feito automaticamente, onde só tem de colocar os CDs e esperar alguns segundos. O software de que falo chama-se WinCatalog: https://www.wincatalog.com/

[Respondido por Hugo Cura]

Mesmo com a vossa ajuda não consigo instalar o Windows 11. Têm alguma ideia?

Olá Pplware, Estive a ler este vosso link: https://pplware.sapo.pt/microsoft/windows/dica-impossivel-instalar-o-windows-11-estes-passos-ultrapassam-o-tpm-e-outros-limites/ No meu caso e seguindo à risca o V/tutorial não consegui instalar o Windows 11. Continua a dar a mensagem de erro de falta de TPM 2.0 e incompatibilidade do processador. Obrigado Paulo Jaime

Resposta:

Paulo,

Provavelmente a Microsoft já alterou esta possibilidade e removeu o acesso a estas flags como sendo elementos que contornam os requisitos de TPM e de processador.

O que deve fazer é validar se esses elementos estão mesmo fora dos padrões exigidos e garantir que os mesmos são satisfeitos para a instalação do Windows 11.

A Microsoft parece estar determinada a garantir o máximo de segurança para o seu novo sistema e assim, obriga os utilizadores a seguirem estes padrões e a ter este hardware específico presente.

[Respondido por Pedro Simões]

Sabem como posso eliminar o Edge do Windows?

Caros Ando desesperado para eliminar de vez o programa Edge do Windows. Se me puderem ajudar agradeço muito. José Figueiredo

Resposta:

José,

O Edge é o browser padrão do Windows 10 e como tal é o que está ativo para um conjunto de funcionalidades deste sistema operativo.

A Microsoft não permite que este seja removido, de forma a garantir que o utilizador tenha sempre uma forma de aceder à Internet.

O que recomendamos é que instale outro browser, como o Chrome ou o Firefox, e que o use para navegar na Internet, deixando o Edge quieto e apenas para acesso de determinadas funcionalidades do próprio Windows.

Assim que instalar o novo browser, este irá perguntar se quer que se torne o padrão do Windows, onde deverá responder que sim.

[Respondido por Pedro Simões]

