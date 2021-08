Os browsers que usamos no dia a dia, como o Chrome, o Edge, o Firefox e muitos outros, tendem a adaptar-se ao utilizador e às suas sugestões. Registam tudo o que é realizado para depois simplificar a sua utilização e serem mais práticos e úteis.

Com base nestes dados surgem as sugestões de páginas web sempre que escrevem na barra de endereço, algo que é útil. Como nem sempre temos ali páginas que queremos, é necessário fazer limpezas periódicas. Hoje explicamos como o fazer no Chrome, Edge ou Firefox.

Ao longo dos anos vamos acumulando registos nos browsers que usamos no dia a dia. Estes são usados em muitos locais, nem sempre com os dados que queremos e que nos são úteis. Eliminar é o passo certo, mas nem sempre é algo que seja óbvio. Assim, fica a dica de como o fazer nos principais browsers.

A forma simples de fazer no Chrome

O Chrome é provavelmente o mais simples de todos neste ponto. Eliminar as sugestões de páginas web é um processo simples e rápido e que podem realizar a qualquer momento. Sempre que encontrarem um registo que não querem, só precisam de seguir esta opção.

Para o fazerem, devem seguir os passos normais. Escrevem na barra de endereço o termo que querem usar e este registo surge. Ao colocarem o rato em cima desta entrada vão ver presente um X que que devem clicar para eliminar de imediato essa entrada.

Nada complicado de realizar no Edge

Por ter como base o mesmo que o Chrome, o Edge acaba por ter a mesma facilidade neste processo. Novamente podem tomar as ações diretamente na barra de endereço, no momento em que encontrarem o registo que querem que desapareça das propostas.

Também aqui devem escrever o termo que querem usar para procurar na barra de endereço. Ao encontrarem o registo a eliminar, devem colocar o rato em cima deste para verem surgir o botão para eliminar. Só precisam de carregar no X e este desaparece na hora.

Diferente no Firefox, mas também rápido

Por fim temos o Firefox onde este processo é ligeiramente diferente dos outros 2 browsers anteriores. Aqui não devem usar o rato mas sim o teclado, num processo que acaba por ser mais simples para muitos utilizadores.

O processo continua a ser o mesmo, com a escrita dos termos a serem usados para encontrar páginas. A diferença é que devem usar o rato para descer até ao registo que querem eliminar. Quando aqui chegarem, devem depois usar a combinação de teclas Shift + Delete para eliminar o registo.

Este processo pode ser usado sempre que encontrarem um registo que não queiram presente na zona de sugestões de páginas web no Chrome, Edge ou Firefox. Como podem ver é simples, rápido e ajuda a manter qualquer um destes browsers mais limpo e sem elementos desnecessários.