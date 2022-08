Quando a Apple criou o iMessage e o seu protocolo, acabou por alienar todos os restantes sistemas e em especial o Android. Criou uma forma de dar aos seus utilizadores funcionalidades exclusivas nos seus equipamentos, que outros não podem aceder.

A Google tem tentado lutar contra este isolamento e a forma como os restantes são tratados, apresentando como alternativa o RCS. Claro que a Apple tem ignorado esta proposta e agora volta a pressionar para acabar de uma vez por todas com a bem conhecida bolha verde no iPhone e no iOS.

Para mudar este cenário. a Google acaba de lançar uma nova campanha publicitária para pressionar a Apple a adotar o RCS. Este é o protocolo de mensagens multiplataforma que deveria ser um sucessor dos antigos padrões de SMS e MMS.

A gigante das pesquisas tem um novo site Get The Message que apresenta um conjunto familiar de argumentos sobre por que a Apple deveria oferecer suporte ao padrão.

Estes giram em torno de mensagens mais simples entre dispositivos iPhone e Android. Naturalmente, há também uma hashtag #GetTheMessage, para realmente fazer este tema se torne viral.

Para a maioria das pessoas, os problemas descritos pelo Google são mais familiares na forma de bolhas verdes que significam mensagens para usuários de Android no aplicativo Mensagens da Apple.

Enquanto o aplicativo para iPhone usa o próprio serviço iMessage da Apple para enviar textos entre iPhones, eles convertem para SMS e MMS ao enviar mensagens de texto para um Android.

Para corrigir isso, o Google lançou uma série de dicas nos últimos meses para a Apple oferecer suporte ao RCS. Este oferece a maioria, mas não todos, os recursos do iMessage num protocolo usável no iOS e no Android. Espera que todo sistema operativo móvel atualize para o RCS.

A Apple ganha com a situação atual, cativando os clientes. Fornece comunicação perfeita, limitada ao seu ecossistema, e transforma as bolhas verdes do Android bem visíveis. A própria fabricante do iPhone chegou a admitir, internamente, que trazer o iMessage para o Android prejudicaria a empresa mais do que nos ajudaria.

Com esta nova campanha publicitária, a Google procura novamente levar a Apple a fazer a mudança para o RCS, mas o mais certo é não ter nenhum resultado.

Os ganhos da Apple com esta situação continuam a ser vantajosos para a empresa e poderá sempre levar os utilizadores a usar outras opções como o WhatsApp ou Signal e não as propostas da Google e do Android.