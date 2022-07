Novas imagens reveladas para o “novo” The Last of Us: Parte 1

A Naughty Dog continua a trabalhar no "novo" The Last of Us: Parte 1 e dessa forma acabou de revelar um novo trailer que revela algo mais sobre o jogo.

Venham ver as novas imagens de Ellie e de Joel.

Como já tivemos oportunidade de referir por várias ocasiões, a Naughty Dog encontra-se prestes a lançar uma "nova" versão de The Last of Us: Parte 1 para a Playstation 5.

Trata-se de algo mais que um remake, ou seja, corresponde à reformulação do jogo original numa versão desenvolvida de raiz para a Playstation 5.

Após ter atingido a fase Gold, ou seja, ter atingido o culminar do desenvolvimento e iniciar as tarefas de distribuição, a Naughty Dog disponibilizou um novo trailer para esta "nova" versão do jogo.

Este remake The Last of Us Parte I contará com renderização 4K a 30 fps ou 4K dinâmico a 60 fps e, entre outras coisas, fará uso das características da PlayStation 5 como os gatilhos hápticos, efeitos de disparo e áudio 3D. É uma revisão completa do jogo, explica Druckman.

Desde a direção artística à modelagem das personagens, o jogo inteiro foi reconstruído aproveitando as vantagens da nova geração e as suas capacidades gráficas, permitindo alcançar uma grande fidelidade visual.

O potente hardware da PlayStation 5 permite uma física mais densa com a qual, por exemplo, objetos concretos e ambientais podem agora ser destruído, e onde as cinemáticas correm de forma fluída com o gameplay. Além disso, as animações das personagens e as suas interações com o ambiente são mais fluídas, e a IA faz com que habitem no contexto de forma mais realista.

Todas estas melhorias têm como objetivo aumentar a imersão do jogo, e incluem petições solicitadas da comunidade, incluindo um modo de morte permanente e um modo focado em velocidade, assim como novos trajes desbloqueáveis para Joel e Ellie, sem mencionar as mais de 60 opções de acessibilidade disponíveis.

The Last of Us: Parte 1 já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation Store, e chega à PlayStation 5 no próximo dia 2 de setembro deste ano.