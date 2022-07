Sonda da NASA capta imagem impressionante das dunas de Marte

O orbitador da NASA enviado para Marte, o Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), captou uma imagem fantástica das dunas do planeta vermelho. O detalhe é de facto impressionante. Na sua nova imagem, o MRO mostra pilhas de areia em diferentes tamanhos e cores perto do centro da cratera Gamboa, uma cratera de impacto no solo marciano.

Esta sonda foi enviada com a finalidade de procurar evidências de existência de água, no passado remoto de Marte.

Marte: Dunas, são como divãs...

Com gestão e liderança do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, esta missão, que envolve a sonda Mars Reconnaissance Orbiter estuda a atmosfera e o terreno marciano a partir da sua órbita desde 2006. A missão enviou de volta milhares de imagens deslumbrantes da superfície marciana para ajudar os cientistas a aprender mais sobre o Planeta Vermelho.

Segundo a partilha de informação sobre esta imagem, o local tem pouco menos de um quilómetro de extensão sendo coberto por cristas sinuosas e cúpulas individuais de areia, com 10 metros de distância entre elas.

Segundo a agência espacial norte-americana, as formações maiores e mais brilhantes são chamadas “Pontes Eólicas Transversais” (TAR) sendo cobertas por uma areia mais grossa. Na imagem colorida artificialmente (para que os cientistas estudem as propriedades dos materiais superficiais) é possível ver as TAR num azul esverdeado mais pronunciado que as demais áreas.

A imagem, para lá da sua beleza espacial, permite obter muita informação sobre os elementos que compõe o solo deste planeta do sistema solar.

Todas estas diferentes características podem indicar de que forma o vento soprava quando se formaram. Ser capaz de estudar esta variedade tão próxima permite-nos ver as suas relações e comparar e contrastar características para examinar de que são feitas e como se formaram.

Comentou a NASA-JPL.

No início deste ano, a NASA anunciou a extensão da missão MRO. Na missão alargada, a MRO irá estudar a evolução da superfície de Marte, os gelos, a geologia ativa, a atmosfera e o clima. Além disso, a MRO continuará a fornecer um importante serviço de retransmissão de dados a outras missões a Marte.

Como temos vindo a mostrar, esta sonda é responsável pelas imagens mais incríveis que temos recebido do planeta vermelho.