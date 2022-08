Goldenergy sobe o preço do gás em cerca de 6 euros

Depois de vários rumores que a eletricidade e o gás iriam aumentar drasticamente, começam a confirmar-se os piores cenários. A EDP vai aumentara fatura do gás em média 30 euros já em outubro e a Goldenergy revelou hoje que vai aumentar o preço do gás em média em 6 euros.

O novo tarifário da Goldenergy entrará também em vigor em outubro.

Goldenergy: No inverno este aumento pode representar mais euros nas faturas mensais

A Goldenergy vai aumentar o preço do gás nos segmentos residencial e pequenos negócios em cerca de seis euros, com o novo tarifário a vigorar a partir de outubro e até ao final do ano, foi anunciado. No inverno, considerando os clientes em cada escalão e os seus perfis, este aumento vai representar, em média, mais 10 euros nas faturas de gás mensais.

A energética justificou esta subida com os custos dos acessos regulados, a volatilidade do mercado e a escalada de preços do gás.

Miguel Checa, presidente executivo da empresa, referiu que...

Na Goldenergy continuamos a trabalhar para fornecer o melhor serviço ao melhor preço. Mesmo perante a atual situação do mercado grossista, a Goldenergy fará todo o esforço por efetuar um aumento controlado, ainda que inevitável, dos preços do gás, com o intuito de minimizar o impacto nos seus clientes

As medidas a adotar devem ter em conta a “poupança possível” para os clientes, bem como promover a eficiência energética, a utilização de outras fontes de energia, bem como o uso responsável e a sustentabilidade, referiu.