França quer liderar o mundo dos veículos elétricos? Há um novo projeto

Nos últimos dias têm sido várias as notícias que parecem querer colocar a França num lugar de destaque na Europa e no Mundo no que respeita à transição energética, deixando para trás a utilização de combustíveis fósseis.

Depois de algumas medidas interessantes nesse sentido, o país parece estar a criar um programa que irá permitir às pessoas utilizar carros elétricos alugados, por um valor muito interessante.

A França parece estar a fazer um esforço claro no processo da transição energética. Uma das notícias desta semana prende-se com o facto de ter banido quaisquer anúncios relacionados com combustíveis fósseis. Aliás, esta iniciativa faz dele o primeiro país da Europa a acabar com esta promoção.

Dias antes havia sido notícia pelo apoio aos cidadãos que trocassem o carro por uma bicicleta elétrica. Este incentivo será de 4000€ a cada pessoa, para responder às exigências de eletrificação dos transportes.

Programa de aluguer de carros elétricos a partir de 100 € por mês

Segundo a Bloomberg, a França está a preparar-se para lançar um novo programa de subsídio a veículos elétricos que tem como objetivo dar às pessoas a capacidade de alugar um EV por 100 € por mês. Esta informação foi partilhada por Gabriel Attal, ministro do Orçamento.

Este financiamento surge com base na constatação de que a aquisição de carros elétricos ainda está muito aquém das possibilidades financeiras de muitos franceses. Apesar da medida ainda não ter data para arrancar, o ministro diz que estão a trabalhar para que tal seja implementado com a maior brevidade.

De relembrar que o país já tem um incentivo de 6000 € para a aquisição de carros elétricos com preços abaixo dos 47 mil euros. Portugal tem incentivos semelhantes [ver aqui informação completa] que podem ser pedidos para os mais diversos veículos elétricos, desde carros ligeiros (4000 euros até um máximo de 62 500 euros) até bicicletas elétricas (50% do valor de compra até 500 euros). E sabia que pode comprar uma bicicleta normal também com a ajuda destes incentivos?

Apesar deste esforço do país que tem sido notícia um pouco por todo o mundo, a verdade é que, comparado com outros países da Europa, a França continua uns passos largos atrás no que respeita a esta transição. Na Noruega, por exemplo, a venda de carros elétricos e híbridos representou quase dois terços de todas as vendas de carros novos no país.

A crise energética que a Europa está a enfrentar, bem como os fenómenos extremas devido às alterações climáticas, serão também um desafio a somar à urgência da transição energética.