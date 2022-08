França: Acabaram-se os anúncios a combustíveis fósseis

O segmento automóvel mudou muito nos últimos anos e a França tem uma medida radical. Com uma aposta clara nos veículos híbridos e 100% elétricos por parte do segmento automóvel, os países têm ajudado a acompanhar essa tendência. O preço dos combustíveis fósseis continua num sobe e desce e em alguns países já há "campanhas" anti combustíveis fósseis.

A França é o primeiro país da Europa a banir anúncios a combustíveis fósseis.

França é o primeiro país da Europa a banir publicidade a este tipo de combustíveis

A França aprovou recentemente uma nova legislação cujo objetivo é proibir anúncios publicitários sobre combustíveis fósseis. De acordo com a Euronews, a França será o primeiro país da Europa a banir publicidade a este tipo de combustíveis, mas também a quaisquer produtos energéticos associados.

Quem nem cumprir a lei está sujeito a multas que vão dos 20 mil a 100 mil euros. Ainda segundo a publicação, os anúncios relativos ao gás natural ficam de fora para já. No entanto, estão previstas novas regras para esta categoria em junho do próximo ano.

Além da França, Amesterdão já tinha tomado uma estratégia idêntica no ano passado. Amesterdão apresentou-se como a primeira cidade em todo o Mundo a proibir publicidade de empresas de combustíveis fósseis e da indústria da aviação.

Em 2019 a França aprovou medidas radicais no que diz respeito aos programas ambientes. Os deputados de França aprovaram a "Lei da Mobilidade", que define e estabelece que a venda de carros com motores de combustão (gasolina ou diesel) será proibida a partir de 2040, com vista a alcançar em 2050 a "neutralidade do carbono".

Esta neutralidade, tem como princípio reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2).