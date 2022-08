A eletrificação dos transportes tem ganho várias facetas em vários países, com vários casos de sucesso ao longo dos últimos anos. Aida não existe uma fórmula de sucesso, mas França parece agora apostar numa nova vertente.

Este país vai apostar nas bicicletas elétricas e vai premiar os cidadãos que decidam por este transporte. Tem 4 mil euros para dar a quem decidir trocar o seu carro por esta alternativa, acelerando o processo de mudança que será necessário.

Este pode não parecer um negócio real, mas a verdade é que o governo francês parece apostado em acelerar o processo de eletrificação dos transportes no país. Tem um incentivo especial para dar aos cidadãos que decidam dar esse passo e optem por alternativas mais limpas e ecológicas.

Do que foi revelado pelo governo francês, o país vai dar 4 mil euros a cada cidadã que decida abandonar o seu carro e opte por uma bicicleta elétrica. Esta medida não se limita a uma pessoa por família, mas poderá ser aproveitado por qualquer um dos elementos de um agregado.

Este é, na verdade, o valor máximo deste incentivo, que será atribuído a famílias de rendimentos mais baixos e que morem em zonas urbanas de baixa emissão. Os restantes cidadãos têm acesso a estes incentivos, mas em valores mais reduzidos.

Curiosamente, os apoios não se limitam apenas às bicicletas elétricas e podem ser gastos noutras propostas mais tradicionais. Assim, e na verdade, qualquer bicicleta não que tenha presente um motor de combustão auxiliar pode ser adquirida com estas verbas de França.

Este subsídio foi introduzido pela primeira vez no ano passado em França e foi recentemente aumentado após as autoridades perceberem o que era necessário ser feito para aumentar os números de veículos elétricos no país. O governo francês quer que 9% do país mude para bicicletas até 2024, em comparação com os 3% atuais.

O governo de Emmanuel Macron também disse que investiria 250 milhões de euros para tornar a cidade de Paris totalmente acessível por bicicletas. E a presidente da câmara da cidade, Anne Hidalgo, ganhou a reeleição no ano passado com a promessa de adicionar mais 130 quilómetros de ciclovias seguras nos próximos cinco anos.