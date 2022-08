Tal como as restantes versões do WhatsApp, também a dedicada ao iOS tem recebido novidades. Estas seguem muitas vezes o que vai sendo preparado para o Android, tendo assim um ligeiro atraso no que toca a novas funcionalidades.

As novidades agora reveladas vem dar ainda mais capacidades aos utilizadores e aos administradores dos grupos. Em breve estes vão poder gerir as mensagens pessoais e as destes canais, tendo a capacidade de recuperar mensagens eliminadas e escolher quais as mensagens que vão querer manter.

Foi o conhecido site WABetaInfo que revelou a novidade que agora está a ser testada ainda que de forma limitada. A mais recente versão beta, com o número 22.18.0.70 dá a esta app 2 novas funcionalidades que estão a ser bem recebidas noutras plataformas.

Em primeiro lugar, temos uma novidade focada na gestão dos grupos de conversa do WhatsApp. Os administradores vão ter a possibilidade de eliminar mensagens que tenham sido publicadas, gerindo assim de forma fina o que está presente nestas conversas alargadas.

Se procura uma maneira rápida de verificar se o recurso está disponível, basta verificar se você pode excluir alguma mensagem recente de um grupo em que é administrador: se "excluir para todos" aparecer quando você tentar excluir uma mensagem enviado de outro participante, significa que o recurso está disponível para sua conta! Esse é um recurso muito importante para os administradores de grupos, porque eles podem finalmente moderar melhor os seus grupos do WhatsApp.

Do que é revelado, esta novidade está já presente nesta versão, mas ainda que de forma muito limitada e restrita a alguns utilizadores. A forma de encontrar esta nova opção é simples e estará na interface de eliminação de mensagens nos grupos. Após isso surge uma nota com indicação de que um admin eliminou a mensagem.

A segunda destas novidades é a capacidade de recuperar mensagens que tenham sido eliminadas pelos utilizadores. Imediatamente após o passo de remoção, surge a possibilidade de reverter este passo, trazendo de volta as mensagens novamente para as conversas.

Estas não são novidades absolutas no WhatsApp e já tinham sido vistas antes, ainda que noutra plataforma. Uma versão recente da app para Android já tinha mostrado a novidade, ainda que em testes internos e não acessíveis à maioria dos utilizadores desta vresão.

Com estas duas novidades, o WhatsApp volt aa focar-se na gestão de mensagens, ainda que na versão dedicada ao iOS. De forma gradual, estas apps vão-se aproximando e tendo as mesmas funcionalidades e as mesmas capacidades.