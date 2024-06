Conduzir o seu veículo em ponto morto gasta menos combustível?

Quem é condutor certamente que, em momentos de mais aflição de combustível, desengatou o carro para poupar. Mas será que conduzir em ponto morto gasta menos combustível?

Conduzir em ponto morto é um mito e um erro a nível de segurança

Na página do Automóvel Clube de Portugal (ACP), é sublinhado que é "um mau hábito" conduzir em ponto morto, uma opção que apresenta várias desvantagens e riscos de segurança.

O que acontece quando o carro está em ponto morto?

Segundo o ACP, a grande maioria dos carros possui injeção eletrónica. Esta tecnologia permite um controlo mais eficiente da mistura ar/combustível utilizada pelo motor. O componente responsável por esta mistura é a centralina do carro. Quando o carro está em movimento, com uma mudança engrenada e sem acelerar, o sistema de injeção corta a injeção do combustível. Muitas viaturas têm, inclusive, um mostrador de consumo instantâneo.

Experimente o seguinte: numa descida, engate a mudança adequada, levante o pé do acelerador e observe o valor do consumo instantâneo. Sim, é zero. Por outro lado, se estiver em ponto morto, continua a precisar de combustível para manter o carro em funcionamento. Portanto, ao conduzir em ponto morto numa descida está a consumir mais combustível do que com uma mudança engatada.