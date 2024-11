Hertz perde 1,3 mil milhões de dólares depois da aposta nos carros elétricos

A Hertz está a enfrentar um desafio financeiro significativo, tendo reportado uma impressionante perda de 1332 milhões de dólares nos primeiros nove meses de 2024. Pelos vistos, esta perda deve-se em grande parte a questões relacionadas com o seu ambicioso impulso para os veículos elétricos.

O mercado dos carros elétricos parece estar no centro desta crise

O problema central reside na desvalorização acentuada da frota da Hertz, que custou à empresa 937 milhões de dólares até agora. Em média, o valor de cada veículo está a diminuir 537 dólares por mês, um aumento acentuado em relação à desvalorização mensal de 284 dólares registada em 2023.

A Hertz embarcou numa ambiciosa revisão da frota, com o objetivo de estabilizar até 2026, com uma taxa de desvalorização alvo de 300 dólares por mês por carro. No entanto, nos EUA, as taxas de desvalorização subiram para uns alarmantes 592 dólares por carro mensalmente - quase o dobro da taxa de 324 dólares registada noutros mercados globais.

Em resposta, a Hertz planeia vender 30.000 veículos e recalibrar a sua estratégia de frota para refletir a realidade da procura de aluguer de veículos elétricos. Essa mudança ocorre depois de a empresa ter encomendado inicialmente 100.000 veículos elétricos em 2021, apenas para enfrentar perdas crescentes com o declínio do valor de revenda.

A Hertz até cancelou um pedido subsequente de 65.000 carros da Polestar depois de reconhecer o desafio de vender VEs usados de forma lucrativa.

Valores de revenda em queda livre

O mercado de revenda transformou-se num ponto de dor significativo. A loja online da Hertz oferece informações sobre esta desvalorização: os Chevrolet Bolts custam apenas 15.000 dólares, apesar de terem menos de 100.000 quilómetros, os Teslas Model 3 estão cotados ligeiramente acima dos 20.000 dólares e um Ford Mustang Mach-E GT quase novo, com menos de 20.000 quilómetros, é vendido por 37.775 dólares.

Este problema de desvalorização foi agravado pelos cortes de preços da Tesla, que se propagam pela indústria, destruindo o valor de revenda dos elétricos concorrentes. Quando a Tesla reduz os preços dos novos modelos, o valor da frota existente da Hertz cai quase imediatamente, agravando as perdas da empresa.

Para agravar os problemas, a manutenção dos veículos elétricos tem-se revelado mais dispendiosa para a Hertz do que a dos automóveis com motor a combustão.

Para além dos obstáculos operacionais, a hesitação dos consumidores em relação aos VEs usados também é prejudicial. Os estudos sugerem que os compradores têm receio de comprar elétricos usados devido ao ritmo acelerado dos avanços tecnológicos. Os novos modelos prometem frequentemente uma maior autonomia e caraterísticas por um preço semelhante, fazendo com que os modelos mais antigos pareçam desatualizados e menos apelativos.

Esta resistência em investir em elétricos usados cria um ciclo vicioso: as vendas em segunda mão mais lentas fazem baixar os preços de revenda, intensificando as perdas da Hertz.

Leia também: