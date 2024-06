Mozilla prepara muitas novidades para o Firefox! Descubra o que está para chegar em breve

Ainda que muito longe do Chrome, o Firefox tenta ser o browser preferido dos utilizadores. Este caminho leva a que surjam muitas novidades, pedidas e aguardadas pelos utilizadores. A Mozilla revelou agora algumas das novidades que prepara para tornar este browser ainda melhor para os seus muitos utilizadores.

Muitas novidades para o Firefox

O Firefox tem tentado recuperado o espaço e a posição que teve há alguns anos. Este browser quer ser o mais usado e aquele que todos preferem no momento de navegar na Internet, com todos os extras e as funcionalidades adicionais que tantos lhe reconhecem.

Para isso precisa de estar recheado de extras e ter novidades que a concorrência ainda não tem preparados. Isso revelou-se agora, com uma publicação feita pela Mozilla no blog dedicado a este browser. Estas vão surgir em breve a estão já a ser preparadas para ser incorporadas no Firefox.

A Mozilla começou por recordar os separadores verticais, que já ver na versão Canary do Firefox. A isso vai somar-se o agrupar de separadores, sendo que estas novidades chegam em breve. Isso permitirá organizar facilmente os utilizadores.

Mozilla quer melhorar o seu browser

Um novo sistema de gestão perfis também está a ser desenvolvido para poder facilmente manter a navegação pessoal, escolar ou profissional separada. O Firefox também se orgulha da sua privacidade e a Mozilla trabalha em configurações de privacidade melhoradas e que serão mais fáceis de configurar e entender.

Outras melhorias incluem papéis de parede personalizáveis ​​que trarão uma grande variedade de imagens e cores. Os menus também serão simplificados e menos confusos, permitindo que se aceda de forma rápida e fácil as opções desejadas.

Além dos novos recursos, a Mozilla está determinada a otimizar o desempenho, melhorando o carregamento da página e o tempo de arranque. Terá melhorado a capacidade de resposta do Firefox em 20%, segundo o Speedometer 3. Por fim, a Mozilla quer garantir que a tradução e edição de PDFs ocorra localmente, para que a privacidade nunca seja comprometida.