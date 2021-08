Há mais incentivos para compra de bicicletas! Saiba o que mudou…

Está a pensar comprar uma bicicleta? Já conhece os incentivos do Governo? Esta semana, foi publicado em Diário da República, a informação que o Executivo de António Costa vai "oferecer" mais 1.785 "cheques" para a compra de bicicletas convencionais e elétricas.

De acordo com o Despacho n.º 8363/2021, procedeu-se à alteração do Despacho n.º 2535/2021 que regulamenta a atribuição do incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões 2021.

Segundo o que é referido, é criado um incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões, com uma dotação global de 4 500 000 (euro) (quatro milhões e quinhentos mil euros). Isto significa que existe um aumento de 500 mil euros em incentivos face ao que estava definido inicialmente.

De referir que este novo despacho modifica o número de incentivos atribuídos aos veículos de tipologia 4 e 5, ou seja, bicicletas elétricas e convencionais, respetivamente.

Relativamente às bicicletas elétricas, é referido no despacho que " Serão atribuídas unidades de incentivo até ao limite máximo de 3142 unidades, ordenadas de acordo com a data e hora de submissão do pedido de incentivo". Para as bicicletas convencionais "Serão atribuídas unidades de incentivo até ao limite máximo de 1000 unidades, ordenadas de acordo com a data e hora de submissão do pedido de incentivo".

Tipologia 4: 3142 (três mil cento e quarenta e dois) incentivos ou 1 100 000 (euro) (um milhão e cem mil euros);

Tipologia 5: 1000 (mil) incentivos ou 100 000 (euro) (cem mil euros).

Segundo dados do Fundo Ambiental, foram recebidas 2.769 candidaturas para bicicletas, motociclos e ciclomotores 100% elétricos. Destas, 1.300 já foram aceites. Nas bicicletas convencionais, há 1.349 candidaturas, das quais 613 foram aprovadas.

Quem pretender candidatar-se a um incentivo, basta que aceda a este link.