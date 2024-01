2023 foi um dos piores anos da história dos PCs com uma queda de 14,8% nos envios

Na altura da pandemia, o mundo assistiu a um verdadeiro boom ao nível de encomendas de produtos tecnológicos, e não só. Mas após essa fase, o cenário tem sido diferente. De acordo com os dados mais recentes, o ano de 2023 foi um dos piores na história dos PCs, uma vez que registou uma queda de 14,8% nos envios face ao ano anterior.

O ano de 2023 foi miserável para o mercado dos PCs

Hoje em dia praticamente todos nós temos pelo menos um computador nas nossas casas e/ou no nosso trabalho. Mas a verdade é que atualmente a compra destes equipamentos depende muito das necessidades dos consumidores, até porque, nalguns casos, existem outros dispositivos que podem responder a essas mesmas necessidades, como os smartphones e/ou os tablets.

E de acordo com os dados recentes, obtidos através de um relatório elaborado pela empresa Gartner, o ano de 2023 foi um dos piores para o mercado dos PCs, uma vez que foi registada uma queda de 14,8% no envio destes equipamentos, comparativamente ao valor registado em 2022.

Segundo as informações concretas, os envios globais de computadores somaram as 241.8 milhões de unidades, uma quantidade inferior às 284 milhões de unidades enviadas em 2022. Na tabela abaixo é possível ver em maior pormenor os envios globais de computadores no ano de 2023.

Pelas informações, ficamos também a saber que a marca que registou um maior número de envios em 2023 foi a Lenovo, com 59.725 milhões de unidades, mas registou uma queda de 13,5% face a 2023. A marca com uma queda menor foi a HP, com uma redução de 4,5% e o envio de 52.896 milhões de computadores.

Na segunda tabela que se segue pode ver-se os dados referentes ao quatro trimestre de 2023, onde se verifica que, embora no geral o envio de PCs tenha caído em 2023, registou um aumento de 0,3% nos últimos três meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2022.

A maior recuperação foi registada pela Acer que, no quarto trimestre de 2023 vendeu 3.987 milhões de unidades e cresceu 11,1% numa comparação ano a ano. Já a marca que teve mais dificuldades no equilíbrio das vendas foi a ASUS que caiu 9,4% face aos três últimos meses de 2022, tendo vendido 4.405 milhões de computadores no quarto trimestre de 2023.