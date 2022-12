Constelação Iridium poderá fornecer à Samsung conexão por satélite para o Galaxy S23

Um dos trunfos do iPhone 14 foi a possibilidade deste dispositivo poder solicitar SOS via ligação por satélite. Esta inovação foi conseguida com uma parceria entre a Apple e a Globalstar. Outra empresa que também anunciou comunicações por satélite nos seus smartphones, foi a Huawei, com utilização da rede BeiDou da China. Agora, segundo alguns indícios, a Samsung poderá trazer no Galaxy S23 conexão de satélite da empresa Iridium.

As ações da Iridium Communications subiram na semana passada quando a empresa de investimento William Blair referiu um potencial acordo com a Samsung.

A constelação de satélites americana Iridium fornece voz em banda L e cobertura de informações de dados para telefones via satélite, pagers e transcetores integrados em toda a superfície da Terra. A constelação consiste em 66 satélites ativos em órbita, necessários para cobertura global.

Os satélites são colocados na órbita baixa da Terra (LEO) a uma altura de aproximadamente 781 quilómetros e com uma inclinação de 86,4°.

Samsung poderá ter ligação por satélite no seu Galaxy S23

Seguindo o exemplo da Apple e da Huawei, a Samsung também planeia adicionar o recurso de comunicação via satélite à próxima série Galaxy S23. A empresa coreana estará a negociar essa parceria com a Iridium. Estes indícios adensam-se depois de alguns sinais no mercado bolsista.

Vários analistas verificaram um aumento no desempenho das ações da Iridium (IRDM). Estes pequenos sinais poderão indicar um potencial negócio para a conectividade por satélite fornecido aos smartphones Galaxy S23 da Samsung. Aliás, a empresa americana terá já dito em julho que trabalhava com um "parceiro não revelado" para a conectividade por satélite nos smartphones.

Na nossa opinião, a funcionalidade dos smartphones Iridium será mais expansiva do que a parceria Apple-GlobalStar iPhone 14, o que implica apenas o envio de uma mensagem via satélite para os primeiros socorristas para uma situação de emergência 911 (112) quando o utilizador está fora do alcance das redes móveis.

Disse o analista Louie DiPalma numa nota aos clientes.

DiPalma acrescentou que uma potencial parceria com a Samsung poderá trazer pelo menos 20 milhões de dólares em receitas para o Iridium, mas acrescentou que esta estimativa poderia ser "conservadora".

Apple investiu 450 milhões para "alargar" a constelação GlobalStar

Em setembro, a Apple introduziu a funcionalidade de satélite como parte da sua nova linha de produtos iPhone 14. No início deste mês, a empresa de Cupertino referiu um investimento de 450 milhões de dólares para conseguir a funcionalidade, conhecida como a sua mensagem de texto SOS de Emergência, com a "maioria" do dinheiro a ir para o seu parceiro, GlobalStar.

A notícia de um potencial negócio entre Iridium e a Samsung foi noticiada pela primeira vez pela publicação sul-coreana ETNews. Esta revelação poderá chegar efetivamente aos utilizadores Android através do Galaxy S23 da Samsung que deverá estrear-se em fevereiro 2023.

