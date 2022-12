Conhecida por ser a criadora de muitos equipamentos de ponta, a Dyson tem revisto o seu futuro e procura adaptar-se. Quer alargar o seu espetro e dar aos utilizadores uma integração única entre o hardware que produz e o software que o suporta.

Assim, traz agora uma atualização do seu plano de investimento incluindo os produtos de auto-aperfeiçoamento que utilizam software e ciência de dados para resolver problemas antes do proprietário dar conta dos mesmos.

Os engenheiros da Dyson estão a trabalhar numa nova geração de produtos inteligentes, auto-aperfeiçoados e conectados, à medida que a empresa constrói a sua equipa baseada em software, revela Jake Dyson, Engenheiro Chefe, num novo vídeo.

Jake afirma que a empresa de tecnologia - no meio da implementação do seu plano de investimento de 2,75 mil milhões de libras em novas tecnologias - está a colocar o software e a conectividade no centro da sua futura linha de produtos.

Revela como os saltos no software e as capacidades dos produtos conectados irão facilitar a vida dos clientes - resolvendo problemas antes mesmo de os proprietários das máquinas Dyson se aperceberem de um problema.

As máquinas Dyson são cada vez mais inteligentes, utilizando inúmeros sensores, eletrónica, sistemas de controlo e camadas de código de software. Isto tem sido possível graças a um crescimento em dez vezes de programadores de software desde 2012, e a Dyson continua empenhada em aumentar a sua equipa em todo o mundo.

Através desta tecnologia, as máquinas Dyson podem tornar o invisível, visível. Os purificadores Dyson, por exemplo, detetam e capturam a poluição, informando os proprietários sobre a qualidade do ar nas suas casas e dando informações sobre o desenvolvimento futuro do produto; o último produto Dyson V15 conta e mede partículas microscópicas dando uma avaliação precisa ao utilizador, bem como indicando áreas de pó e sujidade no chão - um salto quântico dos produtos Dyson mais mecânicos há 10 anos.

A missão? Máquinas que se tornam mais inteligentes à medida que são utilizadas, com a capacidade de auto-identificação de problemas, atacá-los e resolvê-los, tudo antes do dar conta de que algo está errado.

Uma jornada de software de 10 anos, e além

Na última década, a Dyson aumentou a equipa de software e conectividade para mais de dez vezes o seu tamanho original no Reino Unido, Singapura, Malásia, Filipinas, China e Polónia. Este crescimento na especialização reflete o foco da Dyson no avanço da inteligência e "cérebro" das máquinas Dyson.

Este trabalho vai além do software; os cientistas de dados, robótica, hardware eletrónico e engenheiros de aprendizagem de máquinas da Dyson, juntamente com o software, trabalham em conjunto e constituem uma proporção significativa e crescente da equipa de engenharia total da empresa - 45% dos engenheiros em início de carreira da Dyson trabalham em equipas baseadas em software.

O software costumava ser sobre o controlo de componentes individuais, mas agora, é vital em todas as funções da tecnologia Dyson. Software incorporado, desenvolvimento de aplicações e da cloud, e camadas de software de bordo - algoritmos, aprendizagem de máquinas, inteligência artificial - nos produtos Dyson permitem-lhes fazer coisas sofisticadas para além da mecânica, uma área central onde o negócio se desenvolveu ao longo dos últimos 10 anos.

Tudo o que se podia fazer com o primeiro vácuo da Dyson era ligar o motor. Agora, os aspiradores Dyson informam sobre a duração da bateria e ajustam a sua utilização de energia em função do seu tipo de piso, graças a diversos sensores, hardware e software eletrónico.

Utilizando como exemplo o robô Dyson 360 Heurist, onde o consumidor já não anda por casa a aspirar - o robô fá-lo por ele. Ou a app MyDyson recém-lançada, que traz benefícios de produtos conectados e tutoriais personalizados na palma dos proprietários de produtos Dyson. A Dyson está a aumentar as suas capacidades com a ciência de dados, que são fundamentais para a purificação e educação em ciências do ar da Dyson.

Planos futuros A Dyson está a meio da implementação do seu plano a cinco anos do investimento de £2,75 mil milhões em novas tecnologias, duplicando o seu portefólio de produtos até 2025.

O hardware, o software e a conectividade de eletrónica desempenham aqui um papel fundamental, à medida que a Dyson incorpora inteligência crescente nas suas máquinas, na aplicação MyDyson e na experiência dos seus utilizadores, uma vez que procura a longo prazo criar produtos que se auto-aperfeiçoem.