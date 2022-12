Garantir o espaço necessário num smartphone não é sempre simples. Muitas das apps presentes ocupam espaço de forma aleatória, sem qualquer controlo e sem nenhuma atenção, o que acaba por complicar a utilização dos equipamentos.

Como o WhatsApp é uma destas apps responsáveis por este comportamento, surge agora uma novidade. O serviço de mensagens quer ajudar os utilizadores e mostra uma forma simples para combater a falta de espaço num smartphone.

Tem falta de espaço no seu smartphone?

Com todas as imagens e vídeos que os utilizadores do WhatsApp recebem, rapidamente esta app começar a ser uma fonte indesejada de ocupação de espaço. Os elementos ficam guardados nos smartphones e muitas vezes sem se saber.

Apagar e controlar os ficheiros não é complicado, como já mostramos, mas a verdade é que poucos são os que tratam deste elemento. Assim, os ficheiros acumulam-se de forma eterna e os recursos são consumidos de forma desnecessária.

Uma novidade do WhatsApp, ainda em testes na versão Android, vem agora tentar ajudar os utilizadores deste serviço da Meta. Uma nova notificação está a ser mostrada e que pode ser útil para qualquer utilizador poupar espaço no seu smartphone e assim ser útil para todos.

Mensagens temporárias do WhatsApp pode ser a solução

Falamos da possibilidade de usar as mensagens temporárias conversas, algo que o WhatsApp já oferece há algum tempo. Estas vão poder ser configuradas pelo utilizador, definindo o tempo de duração e como estas se comportam na app deste serviço.

Ao escolher esta opção, as mensagens recebidas vão ser eliminadas ao final do tempo definido pelos utilizadores. Da mesma forma, todos os ficheiros recebidos, sejam imagens ou vídeos, são eliminados no mesmo tempo que o utilizador marcou na configuração do WhatsApp.

Pode parecer algo simples e desnecessário, mas vai certamente lembrar todos para esta opção que ajuda os utilizadores. Com o atalho para as mensagens temporárias, o acesso direto a esta funcionalidade fica garantindo, sendo uma ajuda útil.