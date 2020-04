Reciclagem: Baterias Honda ganham uma “segunda vida”…

A COVID-19 está a afetar todos os sectores de atividade da nossa sociedade. No entanto, as empresas têm vindo a mostrar projetos, inovações e também produtos. A Honda Motor Europe revelou recentemente que está a expandir a sua parceria com a SNAM para reciclar baterias, de veículos europeus híbridos e elétricos, que estão no fim de vida.

Novos processos de hidrometalurgia permitem a extração e reciclagem de componentes de baterias que não se adequam para uma aplicação de segunda vida.

A Honda e a SNAM colaboram em conjunto desde 2013, para garantir a rastreabilidade de baterias em final de vida útil e eliminá-las de acordo com os padrões ambientais da União Europeia.

O acordo pan-Europeu permite à SNAM a recolha e reciclagem de baterias de veículos híbridos e elétricos Honda, com o intuito de lhes dar uma “segunda vida” para armazenar energia renovável ou, caso não sejam adequadas para este fim, extrair componentes de valor para reciclagem.

À medida que a procura pela gama de veículos híbridos e elétricos da Honda continua a crescer, aumenta também o requisito de desenvolver baterias da forma mais ecológica possível. Os recentes desenvolvimentos de mercado podem permitir que estas baterias tenham utilidade numa segunda vida, como alimentar empresas ou recuperar componentes úteis, através do uso de técnicas recentes de reciclagem, que podem ser utilizadas como matérias-primas na produção de novas baterias.

Tom Gardner, Senior Vice President da Honda Motor Europe

Segundo o comunicado enviado ao Pplware, o transporte das baterias é seguro e de baixas emissões. A SNAM tem processos de avaliação que permitem saber quais são as baterias válidas para incluir num novo dispositivo.

Quando as células da bateria estão danificadas e inadequadas para uma “segunda vida”, materiais como o cobalto e o lítio podem ser extraídos, utilizando técnicas de hidrometalurgia que envolvem o uso de química aquosa. Estes podem ser reutilizados na produção de novas baterias, pigmentos coloridos ou como aditivos úteis para argamassa. Outros materiais de uso comum como o cobre, metal e o plástico são reciclados oferecidos ao mercado para serem novamente utilizados.