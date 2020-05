Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Spaceman – 4 Non Blondes

4 Non Blondes foi uma banda de rock alternativo norte-americana formada em 1989 em São Francisco, com Linda Perry (voz), Roger Rocha (guitarra), Christa Hillhouse (baixo), Dawn Richardson (bateria).

Elas sempre achavam que o fato de nenhuma ser loira era algo peculiar, assim nomearam-se “Quatro Não-Loiras” (4 Non Blondes). Seu único álbum, Bigger, Better, Faster, More! (1992), recebeu o prémio de melhor álbum, vendendo cerca de seis mihões de cópias em todo o mundo.

O single “What’s Up?”, um dos maiores hits da década de 90, recebeu o prémio de melhor música de Bay Area, e Linda Perry foi eleita como a melhor cantora do ano.

O sucesso da banda levou Perry a deixar o grupo, considerando-o muito pop. Ela seguiu carreira solo e lançou dois álbuns: In Flight (1995) e After Hours (1998), sem muito sucesso.

Como produtora, Perry trabalhou com cantoras famosas como Pink e Christina Aguilera. Roger Rocha trabalhou com os Dolorosa, em 1995, e juntou-se à banda Mockingbirds, em 1997.

